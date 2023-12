Tunisie: En ville et sur les routes - La fête sous haute sécurité

Le Réveillon sera la nuit la plus longue ! Des sécuritaires, tous corps confondus omniprésents et aux aguets, feront tout pour qu'on ne réveillonne pas idiot ! Happy new year.

Bonne nouvelle d'emblée. Que tous ceux qui sortiront, demain soir, pour aller accueillir sa majesté le nouvel an se rassurent, car tout semble avoir été réuni pour le fêter dans la joie pour ensuite rentrer sans déplorer le moindre bobo. A l'aller comme au retour et pendant les heures de défoulement précédant le coup de minuit.

A croire qu'on parle ici de... la Norvège, et non de la Tunisie ! Mais il est certain que ce qui nous a incités à lâcher, avec hardiesse, cette belle promesse, ce sont bien les mesures préventives d'une ampleur sans précédent prises à cette occasion.

Sur le qui-vive

C'est ainsi que, suite à une réunion consacrée récemment aux préparatifs de ce « great event» annuel, le gouvernement a décidé de mettre tout en oeuvre pour réaliser un sans- faute sécuritaire durant ce que nos braves policiers considèrent, de tradition, comme « la nuit la plus longue».

L'accent y a été mis, comme attendu, sur le volet préventif, en partant du principe qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et l'on sait qu'en matière de sécurité, ne peut être à l'abri d'une désagréable surprise, voire d'un revers parfois lourd de conséquences, que la police qui a du flair, qui va droit au but pour étouffer dans l'oeuf tout danger ressenti.

Autrement dit, pour le réveillon de cette année, le ministère de l'Intérieur a sorti son artillerie lourde sans rien laisser au hasard. En effet, si vous allez prendre le chemin d'un hôtel ou d'un restaurant, vous serez très probablement sidéré par l'impressionnante armada policière qui défilera devant vos yeux le long du trajet, avec de très nombreux agents omniprésents, vigilants et alertes, et cela non seulement dans les principaux axes routiers du pays, mais aussi devant les établissements des loisirs.

Là où les videurs, costauds et intransigeants, veilleront au grain, avec l'étroite collaboration de la police touristique. Les directions de la circulation dépendant de la police et de la Garde nationale seront, elles, incontestablement les plus sollicitées, parce que chargées de la gestion, tant en ville que sur les autoroutes, d'un trafic routier des plus asphyxiants comme à chaque 31 décembre que Dieu fait.

Les yeux grands ouverts !

Tâche très ardue, dans la mesure où il ne s'agira pas seulement d'assurer la fluidité de la circulation, mais aussi de procéder au contrôle de papiers, tout en ayant les yeux grands ouverts sur les fous du volant qui, à cause d'un... verre de trop, perdent parfois la boussole et, l'ivresse aidant, se prennent pour un... pilote de Formule 1... « Ce soir, je serai à mon vingtième réveillon en service. Routine? Que non, car, croyez moi, je n'ai jamais vu une mobilisation sécuritaire aussi musclée. Et c'est de bon augure», nous confie un chef de commissariat de police.

Même son de cloche chez un inspecteur d'une brigade de recherches et d'interventions qui indique texto : « Notre mission ne s'annonce pas de tout repos, puisque nous aurons, mes camarades et moi, à sillonner plusieurs quartiers populaires qui fourmillent de bandits et de gangs passés maîtres dans les délits des braquages, du trafic de drogue et du vol avec effraction. Ne vous inquiétez pas, ils n'auront pas la partie facile».

Bref, tous les corps de la police et de la Garde nationale, c'est-à-dire des troupes d'intervention aux différentes brigades, en passant par les unités de la circulation, les postes, arrondissements et districts de sécurité, donc tout ce beau monde sera, apprend-on, très en vue tout à l'heure. La Protection civile n'est pas en reste, en mobilisant, à son tour, hommes et logistique en nombre suffisant dans les quatre coins du pays pour intervenir à tout moment sur les lieux d'éventuels incidents nécessitant des secours urgents.

Voilà, vous serez, chers fêtards, entre de bonnes mains, car, quelque part, des gens qui ont pensé à vous ont juré que vous ne réveillonniez pas idiot ! Happy new year 2024.