Tunisie: Concert du nouvel an 2024 du Carthage Symphony Orchestra au Théâtre municipal de Tunis, le 1er janvier - Deux rendez-vous musicaux

Le Carthage Symphony Orchestra (CSO) et son choeur vous proposent, le 1er janvier 2024, deux rendez-vous musicaux à la Bonbonnière pour le traditionnel concert du nouvel an.

Le public pourra profiter d'un menu d'oeuvres emblématiques du répertoire classique, romantique et des musiques du monde, soigneusement mijoté par maestro Hafedh Makni et le chef de choeur Mourad Gaâloul au cours de deux parties successives, à 16h00 et à 20h00.

Les mélomanes ont eu leur mot à dire cette année et suite aux votes des followers de la page du CSO, il a été décidé d'inclure, dans le programme, «La valse de l'empereur».

Pour le premier concert qui débutera à 16h00, le choeur d'enfants du Boulevard des arts présentera à l'audience des chants dédiés à la paix et à l'amour. On s'attend vraiment, en ces temps tristes et macabres à cause du génocide perpétré à Gaza par l'entité sioniste, qu'il y ait dans ce programme une pensée aux Palestiniens et aux plus de 20.000 martyrs et victimes dont plus de 8.000 enfants...

Espérons que l'année 2024 sera plus clémente pour les survivants à Gaza, apportera liberté et dignité aux Palestiniens et une réelle justice dans le monde.