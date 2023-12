Ile Maurice: Janvier difficile pour le porte-monnaie

«Tou le la fin di mois, ou a dir lavi moin dir.» Ces paroles d'une publicité qui passe actuellement sur les ondes de la télévision nationale ont peu de chances de se concrétiser pour beaucoup en ce long mois de janvier, rapporte l'express du dimanche 30 décembre 2007. Surtout si vous avez festoyé comme des rois pour le réveillon de Noël et du nouvel an.

C'est connu : les Mauriciens aiment les plaisirs de la table et quoi de plus normal, avec le bonus de décembre aidant, que de s'offrir des mets qui sortent de l'ordinaire. Une fois n'est pas coutume. Le chariot prend des airs de fête avec des bouteilles de champagne, du vin, des fruits de mer, du poisson frais, de la charcuterie fine et, pour finir en beauté, des pétards et des feux d'artifice de toutes les couleurs...

Même si la note est salée, on se dit sur le moment que le nouvel an n'arrive qu'une fois... l'an. Gagné par l'euphorie dépensière, on veut faire plaisir à tout le monde. Quand on aime, on ne compte pas, dit l'adage. Mais le réveil est souvent brutal à la mi-janvier, lorsqu'on peine à joindre les deux bouts. Les yeux rivés sur le calendrier, on compte les jours qui nous séparent du prochain versement du salaire. «Il y a encore beaucoup d'acheteurs impulsifs, avec le risque qu'ils privilégient certaines choses au détriment de leur budget», analyse Mosadeq Sahebdin de l'Institut pour la protection des consommateurs.

Réajuster son mode de vie

Certains parviennent à ruser pour réduire la note. C'est alors le moment d'utiliser les transports en commun, histoire de limiter les dépenses en carburant. Les déjeuners au restaurant du coin sont bannis, on préférera emporter un sandwich qu'on dégustera seul, en laissant entendre d'un air convaincu que la nourriture faite maison est meilleure pour la santé...

D'autres, en revanche, ont du mal à réajuster leur mode de vie. Les banques l'ont bien compris et elles offrent aux employés différentes solutions. «En janvier, il y a une forte demande d'emprunts sans garantie parmi les jeunes cadres», souligne un employé de la State Bank of Mauritius.

On enregistre aussi une hausse dans les demandes pour l'obtention d'une carte de crédit. «Toutes les demandes ne sont pas acceptées, car il faut considérer la capacité de remboursement du client. Mais en général, les cartes de crédit sont très prisées car elles permettent de dépanner quelqu'un qui manque de liquide.»

Les employés dont les revenus ne permettent pas d'avoir accès à ces facilités bancaires se tournent généralement vers leur employeur pour une avance sur le prochain salaire. C'est le constat de Mookeshwarsing Gopal, le président de la Mauritius Employers' Federation. «C'est quelque chose d'assez courant. Voilà pourquoi des secteurs comme la construction et certaines entreprises textiles rémunèrent leurs employés toutes les quinzaines.»

La plupart des entreprises du textile et de l'habillement offrent également un service de transport à leurs employés. N'empêche, le taux d'absentéisme est assez fort pendant le mois de janvier. «Durant le premier trimestre, ce taux est d'environ 10 à 12 % - en raison des fêtes de fin d'année qui se prolongent. C'est la période où l'on célèbre le Cavadee, le nouvel an chinois et nous sommes aussi alors en pleine saison cyclonique», poursuit Mookeshwarsing Gopal.

Faire un budget à l'avance

Il en appelle au bon sens des employés pour qu'ils fassent preuve de plus de discernement dans leurs dépenses. «Ils ont une responsabilité envers leur famille, mais aussi envers l'entreprise qui les embauche. C'est très important de nos jours d'éviter les gaspillages. Par exemple, il vaut mieux s'abstenir de dépenser des sommes astronomiques pour l'achat de pétards, juste pour faire comme le voisin...», souligne notre interlocuteur.

Pour ne pas se retrouver sur la paille en janvier, mieux vaut faire un budget à l'avance et s'y cantonner. L'Association pour la protection des emprunteurs abusés s'est attelée à familiariser les familles mauriciennes à cette tâche. Et cela s'apprend dès l'école primaire. Ainsi, des élèves de la Std VI ont appris à gérer leur argent de poche.

«Apprendre à faire un budget est prioritaire», affirme Mosadeq Sahebdin. Mais il a des doutes quant à son efficacité parmi les 25 % des ménages qui touchent moins de Rs 10 000 par mois. «Les dépenses moyennes pour une famille sont de Rs 14 000 par mois. Que faire d'un budget alors qu'on n'arrive pas à boucler ses fins de mois ?» Paradoxalement, alors qu'on aurait tendance à penser que les consommateurs seraient nombreux à renvoyer à plus tard le paiement des factures, tel n'est pas le cas.

Patrick Assirvaden le président du Central Electricity Board, le confirme. Beaucoup ont payé leur facture de novembre après Noël. «La tendance est la même que celle que nous avons notée de décembre 2006 à janvier 2007. C'est-à-dire que nous n'avons pas enregistré de hausse inquiétante dans le nombre de factures impayées. Les consommateurs en général sont responsables et règlent leurs notes à temps», souligne-t-il. Pourvu que cela dure...

Comment faire pour dépenser malin

Baisse du pouvoir d'achat, hausse des prix de plusieurs produits et services, fins de mois difficiles, beaucoup ne parlent que de cela. Le problème touche tout le monde, mais ce sont surtout les ménages qui ont de faibles revenus qui en font les frais. Pourtant, la baisse du pouvoir d'achat subie par les consommateurs mauriciens n'est pas une fatalité. Certes, la hausse de certains articles comme les combustibles et autres produits pétroliers échappe à notre contrôle. On peut malgré tout envisager des solutions à court et à long terme pour réduire la note. Il suffit d'opter pour les bons choix, et pour ce faire, les associations de consommateurs donnent régulièrement des conseils pour dépenser moins.

En voici quelques-uns qui vous seront utiles tout le long de l'année. Faire des courses à petits prix c'est possible. Il suffit de sere ndre dans les endroits où la concurrence entre les enseignes est la plus forte. Comparez toujours les prix au kilo et au litre des produits que vous achetez. Et sachez que les articles les moins chers sonta rrement mis en évidence. Il faut parfois se hisser sur la pointe des pieds pour les attraper.

Faites toujours une liste des produits à acheter et veillez à vous entretenir. À la maison, le consommateur doit adapter ses habitudes pour faire des économies appréciables. On peut diminuer sa consommation d'énergie en utilisant des ampoules économiques, en veillant à ce que la télévision ne reste pas allumée pour rien, et que les chambres inutilisées ne sont pas éclairées. L'eau de la vaisselle peut aussi être utilisée pour laver le pavage, alors que l'eau du bain de bébé peut être transférée dans la chasse d'eau...

Pour le téléphone et Internet, on peut toujours trouver des tarifs raisonnables. Le consommateur doit s'interroger sur sa manière de téléphoner et d'utiliser Internet, et déterminer au mieux son profil pour trouver la bonne formule. Les automobilistes paient parfois trop cher leur assurance auto. Mais il faut savoir que la concurrence fait rage parmi les assurances, surtout pour les automobilistes quni e roulent pas beaucoup et qui courent moins de risques.

De même, au volant, il vaut mieux lever le pied sur l'accélérateur. Rouler à une vitesse normale peut aider à faire des économies de carburant, et ce, jusqu'à 30 %. Évitez, si possible, de prendre la route aux heures de pointe, et privilégiez les transports en commun quand c'est possible. Malgré le manque de confiance entourant parfois les médicaments génériques, sachez qu'ils sont tout aussi efficaces que les originaux. À la pharmacie, n'hésitez pas à en demander à votre pharmacien, ce qui vous permettra de réaliser des économies non négligeables. Enfin, comparez encore et toujours. N'hésitez pas à bouger pour faire de bonnes affaires. C'est bon pour la santé et surtout le porte-monnaie !