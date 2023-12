Ile Maurice: Christopher Lagane et Tessa Ip reçoivent le Shield for Excellence

Le Trust Fund for Excellence in Sports (TFES) a réuni ses bénéficiaires au Pointe Jérôme National Outdoor Education and Recreational Centre le 16 décembre 2023. Comme chaque année, deux athlètes se sont vu remettre le Shield for Excellence. Il s'agit du cycliste Christopher Lagane et de la nageuse Tessa Ip Hen Cheung. Cette distinction revient à des bénéficiaires du TFES qui ont brillé non seulement en sport mais également dans leurs études. Un chèque de Rs 25,000 a aussi été offert aux deux récipiendaires.

Le ministre de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Stéphan Toussaint, a déclaré que le Shield for Excellence est une initiative visant à encourager les athlètes à améliorer continuellement leurs performances dans le sport et les études.

Jean-Philippe Lagane, père de Christopher, qui représentait le cycliste reçoit le Shield for Excellence des mains de Stephan Toussaint.

«Christopher Lagane et Tessa Ip sont des symboles qui réussissent dans leurs études aussi bien que dans leur sport. Tessa a déjà obtenu un diplôme et elle va en compléter un autre aux États-Unis alors que Christopher a obtenu un degré. Et ils sont capables de concilier le sport de haut niveau et les études. Nous avons une équipe formidable au sein du TFES qui est en train de suivre tous ces jeunes bénéficiaires», a déclaré le ministre.

Celui-ci a toutefois rappelé aux athlètes «qu'il y a des critères à respecter.» «Vous devez bien faire en sport et faire bien dans les études. Si vous flanchez dans l'un ou dans l'autre, vous ne serez plus soutenu par le TFES. On préférera investir cet argent sur un autre athlète. Je pense que les jeunes ont compris le message», a-t-il ajouté.

Le ministre Toussaint posant pour une photo souvenir en compagnie des récipiendaires du Shield for Excellence et de certains membres du TFES.

Stephan Toussaint a aussi fait ressortir que les athlètes du TFES se sont brillamment illustrés aux Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) à Madagascar (25 août au 3 septembre). «Nous avons enregistré la participation de 50 jeunes athlètes bénéficiant du soutien de TFES à ces Jeux, a-t-il indiqué. Nos jeunes bénéficiaires du TFES ont remporté un total de 50 médailles à ces Jeux pour l'île Maurice.»

En outre, il a félicité les bénéficiaires de TFES pour leurs brillantes performances aux Jeux de la Francophonie en République démocratique du Congo (28 juillet-6 août), ainsi que dans plusieurs autres compétitions dont des championnats continentaux.

Le ministre a rappelé que le TFES est devenu opérationnel en juillet 2005 et a pour objectif de concevoir, financer et mettre en oeuvre des projets et des programmes au profit des sportifs qui ont atteint l'excellence dans leurs domaines respectifs au niveau national ou international ; des jeunes athlètes qui ont atteint l'excellence dans leurs domaines respectifs au niveau scolaire ; et des sportifs retraités qui ont besoin d'un soutien et d'une assistance financière afin de s'engager dans d'autres activités professionnelles. Le TFES compte environ 250 bénéficiaires.

A noter que plusieurs activités de détente étaient aussi au programme de la journée, telles que le paddle, kayak ou encore le dragon boat.