Ile Maurice: «Ma mère a été percutée alors qu'elle se trouvait sur le trottoir»

«Nous,les enfants, avons prévu de voir notre maman le 2 janvier 2024 autour d'un bon repas mais malheureusement, on ne la reverra plus jamais.» Anéantie, sous le choc et dans le flou entourant la mort de sa mère Rambhawtee Peertun, âgée de 71 ans, la fille de cette dernière s'est confiée à l'express. Cela, après avoir appris le décès de sa maman qui a été mortellement percutée par une fourgonnette, conduite par une femme, le matin à Bain-des-Dames, Cassis, hier.

«Ce vendredi matin, ma mère qui avait ses affaires sur elle, marchait sur le trottoir pour se rendre au 'ti bazar'. D'ailleurs, elle aimait faire ses courses à pied ou sortir pour une petite marche», raconte la fille de la victime. Sauf que la vieille dame habitante de Bain-des-Dames, qui se trouvait en compagnie d'une autre femme, a été percutée par le véhicule.

Selon notre interlocutrice, sa mère et elle parlaient au téléphone tous les jours. «La dernière fois qu'on s'est parlé remonte à hier soir (NdlR jeudi). Elle me disait qu'elle voulait me voir et moi, comme je travaille jusqu'à fort tard au supermarché pendant cette période festive, je n'ai pas pu venir», poursuit-elle.

Une enquête policière a été ouverte et la conductrice, une habitante de la région et âgée de 54 ans, a été placée en état d'arrestation, selon nos indications. À ce jour, le bilan des accidents routiers se monte à 136 victimes.