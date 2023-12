Ile Maurice: Chandra Dev Bundhoo, seul candidat, président

Chandra Dev Bundhoo, le conseiller de village d'Ecroignard, qui avait précédemment déposé une injonction devant la Cour suprême pour demander la révocation de l'ancien président Kishore Kumar Jeewooth, a été «élu» président du conseil de district de Flacq. Sa nomination ne s'est pas déroulée à la suite d'élections, car il était le seul candidat en lice. Le nouveau président a réitéré son engagement à travailler pour les 23 villages. Il s'est toutefois abstenu de faire tout commentaire sur les tractations des derniers jours.

«Je dédie cette victoire au Premier ministre et m'engage à poursuivre ma collaboration avec tous les députés et ministres. Notre travail se fera dans la continuité, dans l'intérêt de tous nos collègues conseillers, avec un esprit d'équipe. Récemment, le conseil de district de Flacq a été quelque peu négligé, et nous nous attacherons à réexaminer tous les projets prioritaires, notamment le marché de Bel-Air, dont l'inauguration aurait déjà dû avoir lieu», a déclaré Chandra Dev Bundhoo. En ce qui concerne les récentes tractations autour de la révocation de l'ancien président Kishore Kumar Jeewooth, Chandra Dev Bundhoo a préféré ne pas commenter, se contentant de souligner qu'il a été élu de manière équitable. «Une élection reste une élection», a-t-il souligné.

Le ministre Vikram Hurdoyal ainsi que d'autres ministres et députés n'étaient pas présents lors des élections hier. Cependant, la présence du Deputy Speaker Zahid Nazurally n'est pas passée inaperçue. Sa participation a suscité l'attention et a été remarquée. En tant qu'élu de la circonscription dans un pays démocratique, dit-il, il est crucial d'être impliqué dans les activités de la région. «La démocratie implique également la compétence. Je m'engage à travailler pour l'ensemble de la population, sans me laisser influencer par des opinions extérieures.

Tant qu'il y aura de la compétence, je serai présent. Il est essentiel de suivre les procédures établies par la loi et de ne pas céder à la démagogie. Si des procédures sont en place, elles doivent être respectées. Aujourd'hui, nous assistons à de nouvelles élections conformément à ces procédures, à la suite du départ de l'ancien président. C'est ainsi que fonctionne le jeu démocratique», a relevé le Deputy Speaker. Au sujet d'une probable démission du ministre Hurdoyal, il a clairement indiqué qu'il serait préférable de le lui demander, et en tant que député et speaker adjoint, il encourage la population à laisser le passé derrière et à continuer à soutenir le gouvernement, évitant ainsi les querelles politiques de bas étage.

Pour rappel, Kishore Kumar Jeewooth, le président déchu, refusait de quitter son fauteuil. Après s'être trouvé en minorité le 7 décembre, il n'avait toujours pas démissionné de son poste et avait préféré entrer une injonction contre le conseil de district lui interdisant d'organiser un scrutin pour élire un nouveau président. Toutefois, il a subi un revers, sa demande ayant été rejetée par la juge en référé Ratna Seetohul-Toolsee.

De son côté, le Chief Executive du conseil de Flacq, Dheerendra Reechaye, avait envoyé une correspondance depuis le 9 décembre demandant au ministre des Collectivités locales, Anwar Husnoo, de révoquer Kishore Kumar Jeewooth. Constatant que le ministre a refusé jusqu'ici de révoquer le président déchu, Chandra Dev Bundhoo, conseiller d'Écroignard, avait déposé une injonction, cette fois contre le ministre, car il estimait que le délai de sept jours était dépassé pour révoquer l'ex-président.

Alors que le ministre Husnoo devait se présenter en Cour suprême jeudi pour expliquer pourquoi il n'a pas encore révoqué Kishore Kumar Jeewooth, une réunion a eu lieu mardi au Prime Minister's Office. À la suite de quoi il a été décidé qu'Anwar Husnoo devrait limoger Jeewooth. Ce dernier a ainsi été révoqué mercredi. Face à ces développements, Chandra Dev Bundhoo a retiré sa demande d'injonction devant la Cour suprême jeudi et les élections du nouveau président avaient été fixées à vendredi.