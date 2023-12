Ile Maurice: Pas d'eau potable au stade Germain-Comarmond

Depuis 2019 jusqu'à cette année, pas d'eau potable disponible au stade Germain-Comarmond à Bambous. Cette situation serait due à la dimension destuyaux. Il faudrait que le Mauritius Sport Council, propriétaire des lieux, fasse une demande de tuyaux de deux pouces auprès de la CWA pour desservir ce stade en eau potable. Des réclamations ont été faites notamment par Giuliano Ameer, coach en athlétisme depuis 2003. Toutes ses demandes sont restées vaines. En cas de besoin, des camions-citernes approvisionnent les toilettes. Or cette eau proviendrait de canaux et rivières. Garçons et filles s'abreuvent de cette eau.

Ce stade est à la disposition des athlètes tous les jours. Écoles et collèges y organisent leur journée sportive. Les athlètes qui s'y entraînent de 15 heures à 17 h 30 doivent apporter leur eau. Contrairement aux autres stades, comme celui de Flacq ou de Rose-Belle, le stade Germain-Comarmond ferme à 10 heures le samedi et le reste toute la journée comme durant les jours fériés. Jusqu'à tout récemment, des concerts y étaient organisés. Ce n'est plus le cas. À cause de ce problème d'eau ?

On utilise donc cette eau destinée aux toilettes pour les journées d'athlétisme, les rencontres de football et même pour le championnat d'Afrique du tir à l'arc. Après 18 heures, les habitants de la localité, qui veulent pratiquer la marche ou le jogging dans un endroit sécurisé, trouvent portes closes. Quand le soleil «tape fort», les enfants surtout ont besoin de beaucoup d'eau. Qui peut imaginer que cette eau approvisionnée par ces camions-citernes est vraiment potable.

En période de sécheresse, personne n'arrose l'herbe «roussie» par le soleil. Ce fut le cas lors de l'été 2019. Quant aux cleaners, ils n'ont pas assez d'«eau pour nettoyer, par exemple, les gradins des troisièmes recouverts de fientes de pigeons et d'oiseaux .Le grand nettoyage ne se fait que quand un grand évènement est prévu. En outre, des vols de robinets, de cuivre et de chauffe-eau solaire ont été constatés. La réponse des autorités responsables est toujours la même : on va voir». À ce stade...