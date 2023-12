Ile Maurice: Rajesh Bhagwan - «Ce n'est pas que la population qui s'appauvrit»

Le secrétaire général du Mouvement Militant Mauricien, Rajesh Bhagwan a, dans son message de fin d'année dressé un bilan de la situation. Il écrit : «C'est sans nul doute avec un grand ouf de soulagement que nos compatriotes accueilleront cette nouvelle année 2024. Soulagés que 2024 annonce la fin d'une tyrannie quasi familiale. La fin d'un régime sans valeurs et sans pudeur.

Soulagés que cette politique économique dominer qui appauvrit davantage chaque jour la population en rongeant son pouvoir d'achat avec les koustik des prix. La population a ainsi subi une baisse drastique de sa qualité de vie affectant au passage son bien-être moral et mental. C'est le vrai bilan du gouvernement.

Je vais souvent au supermarché mais j'observe plus que j'achète. Et je constate un automatisme chez le consommateur qui se dirige directement vers les produits en bas des rayons et en promo. Je vois ces longs moments d'hésitation avant de mettre un produit non essentiel dans le panier. Je vois ce douloureux passage à la caisse où certains consommateurs sont contraints d'enlever quelques articles parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent. C'est cela le plus grand crime de ce régime : une dégradation de la qualité de vie de la grosse majorité de la population.

Alors que les familles mauriciennes plient sous le poids de la cherté de la vie, ministres, nominés politiques et le gratin orange font le festin avec un cynisme révoltant. Ce n'est pas que la population qui s'appauvrit; notre démocratie et ses institutions aussi. Notre auguste Assemblée nationale ainsi que la plupart de nos institutions sensées être libres et indépendantes ont été parasitées par des courtisans avides et sans scrupules, Le Premier ministre, en brandissant du front bench le case file d'une enquête policière en cours a voulu frapper un grand coup. Mais ce fut un magnifique own goal. Il a lui-même offert la preuve de sa mainmise sur le day to day running de la force policière. Une claque sonnante.

On comprend ainsi mieux l'immense frustration au sein de la force policière après le récent exercice de promotions tout comme ailleurs dans la fonction publique. La méritocratie est un mot inconnu dans le vocabulaire du MSM et nous avons une pensée spéciale pour ces demandeurs d'emplois qui sont toujours sur la waiting list depuis des années, victimes de cette politique discriminatoire.

Un appauvrissement également de notre espace démocratique; plus que jamais notre liberté de pensée et d'expression est menacée par une surveillance étroite des réseaux sociaux.

2024 sera l'année des élections générales sauf dérobade de dernière minute du gouvernement. Le chef agent du MSM sera l'argent. Et il y en a beaucoup en circulation, provenant de l'industrie du jeu, du trafic de la drogue et de gros marchés publics.

Mais rien, rien ne pourra arrêter la marche d'un peuple décidé à faire le ménage pour assainir le pays et ses institutions et déterminé à mettre en marche le vrai changement par le biais des élections libres et transparentes.

A l'aube ce cette nouvelle année, je souhaite à la population de Maurice, de Rodrigues, des îles et de la diaspora courage et persévérance dans notre combat pour débarrasser le pays de ces parasites oranges qui ont dégradé nos vies et notre société.»

Bonne année 2024 à toutes les familles de notre République.