Sénégal: Fatick - L'érection de nouvelles infrastructures annoncée pour renforcer la Gendarmerie

Fatick — Le ministre des Forces Armées, Oumar Youm a annoncé samedi, la construction de plusieurs infrastructures sécuritaires et leurs équipements pour renforcer la gendarmerie nationale dans la région de Fatick et ses environs.

« Compte tenu de la situation géographique de la région, qui est une région frontalière et carrefour, dans le cadre de la montée en puissance et du maillage sécuritaire, nous avons prévu un certain nombre d'infrastructures de sécurité, d'équipements, mais aussi nous avons prévu d'accroître les effectifs dans cette zone », a-t-il dit.

Me Oumar Youm présidait la sortie de la 14ème promotion des élèves gradés et de la 54ème promotion des élèves gendarmes à la caserne Général Waly Faye de Fatick.

Le Général de corps d'Armée, Moussa Fall, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire et différentes autorités administratives et territoriales y ont également pris part.

« Nous avons entamé un programme très ambitieux qui doit nous permettre d'avoir au niveau de chaque département de la région de Fatick, de chaque commune d'arrondissement de la région, une brigade territoriale, des escadrons de surveillance et d'intervention », a indiqué M. Youm.

Selon le ministre des Forces Armées, ces programmes doivent permettre de relever les chaînes de commandement au niveau de la gendarmerie nationale, mais aussi une gouvernance sécuritaire de proximité.

Au-delà, de Passy et Sokone qui ont déjà des brigades, le ministre a annoncé que celle de Niakhar sera bientôt équipée.

» Nous avons aussi Tataguine, qui est dans les projets de dotation de brigade de gendarmerie. Tout cela, pour nous permettre de satisfaire les doléances des populations', a-t-il ajouté.

Environ 198 élèves gradés gendarmes sont sortis de la 14ème promotion dont le parrain est le maréchal des Logis chef, Issa Faye.

L'élève gendarme Malang Mané est parrain de 1.263 élèves gendarmes issus de la 54ème promotion des élèves gendarmes.