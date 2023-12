Angola: Les FAA investissent dans la formation de l'homme et les infrastructures en 2024

Luanda — Le chef d'état-major général des Forces armées angolaises (FAA), le général d'aviation Altino José dos Santos, a souligné vendredi, à Luanda, l'engagement de l'organe, en 2024, dans la formation de l'homme, dans les infrastructures, et dans l'armement et la technique.

Intervenant lors de la cérémonie de voeux de fin d'année, il a estimé que ces trois axes devraient centraliser l'engagement des FAA l'année prochaine, en utilisant une gestion parcimonieuse des capacités disponibles.

Pour le succès de ce programme, selon le haut responsable des FAA, il est impératif de susciter une forte volonté de surmonter les difficultés herculéennes de la vie quotidienne.

"Tout cela nécessite plus de fermeté, de persévérance et de détermination de la part de tout notre personnel, pour atteindre les objectifs recommandés", a-t-il exprimé.

D'autre part, il a reconnu que l'année qui s'achève a été celle d'énormes défis pour les Forces armées, où des efforts considérables ont été déployés dans plusieurs domaines, en mettant l'accent sur le maintien de la préparation au combat des troupes, ainsi que sur la construction et la réhabilitation de certaines infrastructures, casernes et structures hospitalières, pour apporter une plus grande dignité à l'effectif.

Il a également souligné la restructuration et la modernisation des FAA, la formation et la requalification des officiers et sergents et le renforcement des relations d'amitié et de coopération avec les forces armées des pays amis.

A l'occasion, le chef militaire a reconnu que le manque de ressources financières, associé à divers facteurs de la situation interne et internationale, retarde l'achèvement de certains travaux dans les délais qui ont été définis, "nous obligeant à poursuivre leur exécution au cours de l'année 2024".

Il a également dit que cette année a été marquée par une adaptation dans l'exercice de ses fonctions.

"Cette année inaugurale pour moi a été marquée par une adaptation qui, je le reconnais, s'est avérée plus ardue que prévu. Cependant, c'est dans les moments de plus grand défi que la véritable essence de notre mission se révèle", a-t-il ajouté.

Il a encouragé le personnel des FAA à ne pas abandonner et à toujours entretenir la flamme de la détermination et à relever ce défi, avec la conviction que chaque obstacle est une opportunité de croissance.

La cérémonie, qui s'est déroulée au Centre de Conférences 28 de Agosto, a réuni les commandants des trois branches des FAA, des officiers généraux, amiraux, supérieurs, des capitaines, des subordonnés, des sergents, entre autres.