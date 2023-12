Angola: Le gouvernement réhabilite des écoles à Luanda

Luanda — Huit écoles seront réhabilitées et construites par le Gouvernement en 2024, dans la province de Luanda, a annoncé vendredi, à Luanda, la ministre de l'Éducation, Luísa Grilo.

Selon la ministre, les écoles seront construites à Rangel, Zango, Viana, entre autres localités de la province de Luanda.

S'adressant à la presse en marge de la cérémonie de voeux de fin d'année, la ministre a fait savoir le lancement, en 2024, d'un nouveau concours pour l'acquisition de pupitres, afin d'équiper différentes écoles.

« Pour l'année 2023, le plan prévoyait la réhabilitation et l'équipement de certaines écoles, ce que nous avons réalisé. Nous considérons la création de conditions matérielles comme un grand défi, pour que le processus d'enseignement et d'apprentissage se déroule de la meilleure façon possible », a expliqué la gouvernante, pour qui l'année a été positive.

Luísa Grilo a parlé du programme d'acquisition d'abonnement scolaire, approuvé tous les deux ans, dont le lot est en phase de distribution avancée.

Elle a appelé les communautés, en particulier les directeurs d'école, à contribuer à préserver les pupitres dans les écoles.

Dans son intervention, la gouvernante a également parlé du goûter scolaire, un programme qui sera incorporé en 2024, afin d'être plus complet et d'assurer un plus grand engagement et dévouement aux études de la part des élèves.

Selon elle, le goûter scolaire doit être composé d'aliments chauds, notamment de soupes.