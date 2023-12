Cote d'Ivoire: Forum du tourisme pour la Can 2023- Les acteurs des loisirs, de l'hôtellerie et du tourisme s'organisent

Bientôt la Can foot 2023 en Côte d'Ivoire. En attendant, les acteurs de l'écosystème du tourisme, des loisirs et de l'hôtellerie du pays s'organisent, pour répondre à la hauteur des attentes des visiteurs. Ces acteurs économiques ont été invités par leur ministre de tutelle, à prendre toutes leurs places dans les prestations et services relevant de leurs compétences d'une part, et à mettre ensemble leurs atouts pour le bon accueil des étrangers, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations de football que notre pays abrite du 13 janvier au 11 février 2024.

La première édition du Forum du tourisme et des loisirs qui s'est ouverte à cet effet, le vendredi 29 décembre 2023, à Ivoire Golf Club à Cocody, répond à cet objectif qui reste primordial pour le gouvernement ivoirien. En sa dénomination réside ainsi son objectif : « Rencontre annuelle de l'écosystème du tourisme et des loisirs en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations ».

Le cadre choisi, le site de l'Ivoire Golf Club mis à disposition pour accueillir les milliers d'acteurs de l'écosystème touristique dont de nombreux artisans.

Ce Forum est une occasion pour nouer des partenariats entre opérateurs, acteurs et prestataires de services du secteur touristique. A la grande satisfaction de M. Jean Marie Atta Kouakou, directeur de cabinet du ministère, qui a coordonné ce Forum du Tourisme et des Loisirs en qualité de président du comité d'organisation.

La Coupe d'Afrique des Nations (Can 2023) du football est aussi l'occasion pour les groupes artistiques ivoiriens de faire valoir leur talent comme ici lors du forum annuel du Tourisme et des Loisirs.

De l'avis de Dr Jean-Marie Atta Kouakou, « Un tel évènement sportif international draine des visiteurs du monde entier et constitue un produit d'appel touristique. Ce tournoi permet de présenter les atouts touristiques de la Côte d'Ivoire. Au-delà de la compétition, les touristes pourront visiter notre Sublime Côte d'Ivoire. En vue de se préparer à ce grand événement et ce raz de marée touristique, le secteur doit s'organiser. Les objectifs généraux : Préparer le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et des loisirs à recevoir les touristes lors de la Coupe d'Afrique des Nations, partager avec les acteurs du secteur les notions de qualité, de culture d'entreprise et de management des organisations, relever le niveau de l'offre et de service des acteurs du secteur. »

Ce grand rendez-vous inaugural des acteurs de l'écosystème touristique ivoirien est aux dires du ministre du Tourisme et des Loisirs, un pari qui a failli ne pas se tenir mais qui finalement et à la dernière minute aura été possible. M. Siandou Fofana a donc tenu que toutes les faitières, leurs membres, les start-up, les Pme jusqu'aux Très Petites Entreprises (Tpme) prennent toutes leurs places dans le plus grand évènement footballistique du continent par excellence. D'où son appel pressant à l'implication de tous.

Déclinant les attentes dudit forum, le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs a dit que le secteur touristique a besoin des hommes et des femmes comme vous de l'écosystème.

« Il s'agit de préparer l'ensemble des acteurs du secteur à recevoir la Coupe d'Afrique des Nations, faire interagir les acteurs du tourisme pour élaborer des offres globales, mettre en relation les acteurs en vue d'obtenir des solutions, trouver des financements, proposer des solutions digitales et informer les acteurs du secteur. », a précisé le ministre Siandou Fofana.

Il est à préciser que la Can 2023 est une aubaine, pour les acteurs des segments d'activités cités plus haut, car plus de 2 millions de visiteurs sont attendus sur un mois en Côte d'Ivoire. A noter que cette première édition du forum annuel du tourisme et des loisirs a mobilisé plusieurs partenaires pour accompagner le ministère du Tourisme et des loisirs dans le projet : 200 Participants, plus de 50 Stands pour les exposants. Un espace a été réservé et aménagé pour les rencontres B to B.