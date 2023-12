Afrique: Vie associative - Remy Ayayos Ikounga élu président des amicales des AET d'Afrique

Le colonel Remy Ayayos Ikounga a été élu à l'unanimité président de la Fédération des amicales des Anciens enfants de troupes (AET) d'Afrique, lors du congrès de la panafricaine des (AET) tenu à Dakar, au Sénégal, à l'occasion du centenaire de l'école Prytanée militaire Charles-Ntchoréré.

Au-delà de ses fonctions de président de l'association des AET du Congo, Rémy Ayayos Ikounga va désormais présider aux destinées de la Fédération des amicales des AET à l'échelle continentale. Finaliser le cadre juridique de l'institution conformément à la feuille de route définie par le congrès l'ayant porté à la tête de la structure est le travail auquel il va s'atteler dans un premier temps.

Dans son mot de circonstance, le président de la Fédération des amicales des AET d'Afrique a appelé à l'engagement citoyen, au renforcement de l'engagement panafricain pour l'intérêt du continent en soutenant, entre autres, les initiatives humanitaires, sociales et environnementales bénéfiques pour les populations.

« La communauté des AET d'Afrique c'est notre passé et notre avenir, et nous oeuvrerons ensemble à faire de la panafricaine des AET une organisation digne d'être associée à la réflexion globale inclusive sur l'avenir de notre continent », a fait savoir Rémy Ayayos Ikounga. Il souhaite entreprendre, par ailleurs, des actions de sensibilisation en faveur de la paix, de la sécurité, du renforcement des valeurs civiques et morales. Il voudrait impacter positivement le destin du continent dans tous les domaines où les intelligences que regorge la panafricaine des AET pourraient être sollicitées.

%

Dans la réalisation de ces missions, l'AET Rémy Ayayos Ikounga sera appuyé par l'ensemble du bureau constitué des AET de différents pays. Souleyman Coulibaly de la Côte d'Ivoire est le premier vice-président ; Aziz Charles Farid Thiombiano du Burkina Faso en est le deuxième et le troisième est Abou Ahmed Diallo du Mali. Le Sénégal, qui abritera le siège de l'institution, a également la charge du secrétariat général et de la trésorerie générale. Quant au commissariat aux comptes, il sera assuré par des AET de la Centrafrique, du Niger et du Gabon.