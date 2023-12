Congo-Brazzaville: Santé publique - Des médicaments pour améliorer la prise en charge des malades

Le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a remis, le 29 décembre à Brazzaville, le premier lot des médicaments essentiels et génériques d'une valeur de 800 millions FCFA destinés aux districts sanitaires du pays dans le cadre du projet "Kobikisa".

Les médicaments essentiels et génériques mis à disposition sont destinés aux districts sanitaires de Brazzaville. « Le médicament est notre outil de travail le plus précieux. Cette dotation contribuera à l'amélioration de nos performances et à la satisfaction de nos patients », a fait savoir le directeur départemental des Soins et Services de santé, le Dr Raphaël Issoïbeka.

Le coordonnateur du projet "Kobikisa", le Dr Darius Mbou Essié, a quant à lui précisé que ces médicaments sont repartis en plusieurs classes thérapeutiques : consommables médicaux, antibiotiques, antalgiques, anti-inflammatoires pour l'activité curative courante. « Le projet "Kobikisa" a pour objectif d'améliorer la qualité et l'accès aux soins de santé pour les mères, les enfants et les ménages les plus vulnérables », a-t-il souligné.

Il a, par ailleurs, relevé quelques actions réalisées dans le cadre de ce projet en douze mois d'exercice. Il s'agit, entre autres, de l'acquisition de 56 000 poches de sang pour prévenir les ruptures en produits sanguins, à l'origine des décès maternels notamment ; l'acquisition de 525 000 doses de vaccin pour couvrir les besoins jusqu'en juin 2024.

Dans leurs mots de circonstance respectifs, le directeur départemental des Soins et Services de santé de Brazzaville ainsi que le coordonnateur du projet "Kobikisa" ont appelé au respect de l'éthique et de la déontologie pour faire bon usage de ces médicaments, en prenant l'engagement de faire en sorte qu'ils ne soient pas utilisés à titre individuel.