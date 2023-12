Tunisie: Sécurité sanitaire des produits alimentaires - Saisie de plus de 14 tonnes de produits impropres à la consommation

Les équipes de contrôle ont mené des missions depuis le début de ce mois dans les régions du pays et ont effectué plus de 1.800 visites et rédigé 35 procès verbaux contre les contrevenants

Le directeur général de l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Insspa), Mohammed Rebhi, a déclaré que les équipes de contrôle de l'Insspa ont saisi près de 14 tonnes de produits liés à la préparation des gâteaux et des pâtisseries, outre deux tonnes de viandes de volailles. Rebhi a ajouté dans une déclaration donnée hier, que les équipes de contrôle ont mené des missions de contrôle depuis le début de ce mois dans les différentes régions du pays et ont effectué plus de 1.800 visites et rédigé 35 procès- verbaux contre les contrevenants.

Environ 400 cas de non-respect des normes de sécurité alimentaire ont été enregistrés. Plus de 80 échantillons alimentaires prélevés pour analyse, a-t-il précisé soulignant que la commission a mis en place un numéro vert (80106977) pour recevoir les réclamations des citoyens.

Il a expliqué que les équipes ont constaté des déficiences dans les conditions de stockage, dans l'usage de matières interdites comme les colorants et additifs alimentaires, l'utilisation de matières premières impropres à la consommation, outre le non-respect des conditions sanitaires de préparation de ces produits.

A cet égard, Rebhi a appelé les citoyens à éviter les circuits non réglementés et non contrôlés, ajoutant que les efforts de contrôle de la sécurité des produits alimentaires se poursuivent tout au long de l'année sur tous les produits alimentaires.