Ethiopie: Les allégations de famine dans l'Etat de Tigray sont fausses - Ministre de la Communication

<strong>Addis Abeba, — S'adressant aux médias aujourd'hui, le ministre a souligné qu'il n'y a aucune preuve que la sécheresse qui s'est produite dans quatre zones de la région du Tigré s'est transformée en famine.

On rappelle que l'administration intérimaire a publié une déclaration affirmant que la région est au bord d'une urgence humanitaire de grande ampleur, rappelant la famine catastrophique de 1984/85 qui a entraîné de nombreuses pertes en vies humaines. Selon le ministre, comparer la crise de famine de 1984/85 avec la sécheresse actuelle dans la région est complètement faux.

« Cette déclaration est une approche qui mélange la politique avec la question humanitaire. Et une telle crise devrait être déclarée par le gouvernement fédéral par l'intermédiaire du Conseil national des risques de catastrophe », a-t-il ajouté.

En outre, Legesse a souligné que la propagande politique sous couvert d'intérêt public n'est pas acceptable.

La sécheresse s'est en effet produite dans quatre zones de la région du Tigré et le gouvernement fédéral fournit une aide non seulement plus importante qu'ailleurs, mais également suffisante.

Le ministre a souligné que personne n'est mort à cause de la faim dans aucune région d'Éthiopie, malgré la perturbation des approvisionnements humanitaires. Les catastrophes naturelles et causées par l'homme dans l'état d'Amhara, de Tigray, d'Afar et d'autres régions ont touché 3,8 millions de personnes, a-t-il révélé, ajoutant que 1,5 million de personnes ont également été touchées par les inondations.

Le gouvernement a fourni une aide humanitaire aux communautés vulnérables, a dévoilé le ministre.

Il a été noté que depuis juillet 2023, plus de 15,2 milliards de birrs d'aide humanitaire ont été fournis aux communautés vulnérables en coopération avec les institutions internationales.