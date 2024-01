Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 31 Décembre 2023

Ethiopie : Situation de crise- Pas de famine imminente au Tigré selon Addis Abeba

Le gouvernement éthiopien a rejeté les allégations des autorités du Tigré mettant en garde contre une « catastrophe humanitaire » dans la région. Plus de 90 % de la population du Tigré est « exposée au risque de famine et de mort », avait déclaré vendredi sur X (ex-Twitter) Getachew Reda, le président de l’administration intérimaire de la région, appelant à l’aide le gouvernement éthiopien et la communauté internationale. Le samedi, le gouvernement éthiopien a rejeté les allégations des autorités du Tigré. (Source : Jeune Afrique)

Niger : 60 ans du Pam - Pas de sécurité alimentaire sans écosystèmes Sains

Convaincu qu’au ‘’Sahel, la terre est bien plus qu'un simple sol’’ puisque ‘’c'est là que les histoires et l’espoir prennent vie’’, le programme alimentaire mondial (PAM) s’est donné comme leitmotiv ‘’ Pas de Sécurité Alimentaire sans Écosystèmes Sains’’ en développant un programme de restauration des terres dégradées. À Samtigue dans la région de Tillabéri comme à Dan Foutoua dans la région de Zinder, le Pam et ses partenaires se mobilisent autour des communautés pour redonner vie aux sols. Depuis 2014, ces efforts ont permis de restaurer plus de 270 000 hectares de terres dégradées, dont 46 000 hectares en 2022 et 44 000 hectares en 2023, grâce à des techniques locales améliorées et adaptées aux territoires comme les demi-lunes et les zaïs. ( Source :Anp)

Bénin : Levée de la suspension des importations à destination du Niger - Vers un rejet du port de Cotonou par les nigériens

Dans un avis en date du mercredi, 27 décembre 2023, la Direction générale du Port autonome de Cotonou a annoncé la levée de la suspension des importations de marchandises à destination du Niger. Alors que beaucoup y voit, un acte de réchauffement des liens entre les deux pays voisins, le Niger semble ne pas prêt à accepter cette “main tendue“ et appelle au boycott de la plateforme portuaire de Cotonou. « Par avis N° 2325/23/PAC/DOPS/DI/DAF/DAJC/DSM/SC du 27 décembre 2023, le Port autonome de Cotonou informe l’opinion de la levée de la mesure relative à la suspension au Port de Cotonou, des importations de marchandises à destination du Niger. Cependant, la Chambre de commerce et d’industrie du Niger rappelle aux opérateurs économiques que les sanctions illégales, injustes et iniques de la Cédéao, demeurent, notamment celles relatives à la fermeture des frontières, avec pour objectif, le blocage des transactions commerciales avec notre pays ». Pour ce faire, la Chambre de commerce et d’industrie du Niger invite les opérateurs économiques à continuer à utiliser les ports et les corridors qui ont permis de desservir notre pays depuis les évènements du 26 juillet 2023“ lit-on dans un communiqué en date du 28 décembre 2023 et signé du Président de la Chambre de commerce et d’industrie du Niger, Moussa Sidi Mohamed.( Source :acotnou.com)

Gabon : Clôture de la 2e session ordinaire de l’Assemblée Nationale de la Transition - 7 textes de loi adoptés

La deuxième session ordinaire, session inaugurale de l’Assemblée nationale de la Transition, s’est achevée, ce vendredi 29 décembre, à Libreville en présence du Premier ministre, Raymond Ndong Sima.De cette session, sur les neuf textes de loi reçus du gouvernement et ayant fait l’objet d’un examen par les députés, sept ont été adoptés. Au nombre de ceux-ci, le projet de loi de finances pour l’exercice 2024, a indiqué le président de l’Assemblée nationale, Jean François Ndongou.«S’inscrivant dans un contexte marqué par la libération, ledit budget a pour objectif de mettre en œuvre des réformes structurelles et institutionnelles, en mettant l’accent, entre autres, sur la sécurisation et l’amélioration des ressources, la diversification de notre économie, la protection du pouvoir d’achat de nos compatriotes, la reprise et la poursuite des chantiers prioritaires concernant notamment les infrastructures de base», a-t-il dit. Non sans féliciter le gouvernement pour la clarté et surtout la sincérité qui fait la particularité du budget adopté. (Source Agp))

Burkina Faso : Révision constitutionnelle- Le Csm dénonce diverses violations de l’indépendance judiciaire

Le conseil supérieur de la magistrature (Csm) a, dans un communiqué publié le vendredi 29 décembre 2023 relevé des aspects qui, si le nouveau projet de loi portant révision de la Constitution est ratifié par le parlement, vont porter atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire. (Source : aouaga.com)

Mali : Secteur de Kidal- Des frappes de drones neutralisent des terroristes

Dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation du territoire, les FAMa ont découvert des bases cachées des groupes terroristes dans plusieurs localités. Ainsi, les vecteurs aériens ont procédé à des frappes chirurgicales dont la première a permis de neutraliser 6 terroristes camouflés sous un arbre dans le secteur de Kidal. La seconde frappe a eu lieu plus précisément au Sud-Est de ABEIBARA. Là également, 1 pick up ainsi que ses occupants ont été neutralisés. L'Etat-major Général des Armées rassure les populations de la détermination des FAMa à sécuriser l'ensemble du territoire.( Source :abamako.com)

Guinée : Drame à Kaloum- Des interrogations sur le cas d’une vénézuélienne arrêtée à l’aéroport après l’incendie

L’explosion au dépôt central d’hydrocarbures de Kaloum, a révélé un autre cas étrange. Il s’agit du cas d’une jeune fille vénézuélienne qui était « victime de traite » dans le Karaoké, un espace de loisirs situé à la cité chemin de fer, touché par l’incendie. Sauvée de justesse, elle s’est dirigée à l’aéroport pour quitter le pays. Elle a été arrêtée par les services de l’Office de protection des genres et mœurs (OPROGEM), a appris Africaguinee.com. Nous avons rencontré la victime. Taille moyenne, cheveux longs, un air visiblement innocent et portant une culote en Jean, elle s’est présentée avec des traces de sévices sur le visage. Nous n’avons pas eu son identité ni sa photo. Une enquête est en cours sur son cas.(source :africaguinee.com)

Sénégal : Justice et lois- La grâce présidentielle accordée à 1372 prisonniers (officiel)

En cette fin d’année 2023, le Chef de l’Etat Macky a décidé d’accorder sa grâce à plus de trois mille prisonniers, selon une source officielle. « En cette veille de nouvel an, Son Excellence, le Président de la République Macky Sall, conformément à la Constitution et fidèle à la tradition républicaine, a accordé sa grâce à mille trois cent soixante-douze personnes condamnées pour diverses infractions et détenues dans les différents établissements pénitentiaires. Les bénéficiaires de cette mesure de démence sont des délinquants primaires et des détenus présentant des gages de resocialisation. Le Chef de l'Etat offre ainsi à une catégorie de citoyens, momentanément en conflit avec la loi, l'opportunité de retrouver leur famille et de profiter de cette chance qui leur est accordée pour se réinsérer dans la société. Fait à Dakar, le 30 décembre 2023 » (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Can 2023- Les communautés religieuses prient pour la bonne organisation de la compétition

Le Premier ministre, ministre des sports et du Ccdre de vie, Robert Beugré Mambé, a présidé, ce samedi 30 décembre 2023 au palais de la culture de Treichville à Abidjan, la cérémonie de prière œcuménique pour la consolidation de la paix et la bonne organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (Can 2023) en Côte d'Ivoire. C'était en présence de présidents d'institutions, de membres du gouvernement, du président du Cocan, Albert François Amichia, des dignitaires religieux de Côte d'Ivoire et leurs communautés et des chefs traditionnels. Cette cérémonie, à l'initiative du Premier Ministre, a été animée par les chorales chrétiennes (méthodiste, catholique, céleste et harriste) et musulmanes. Les guides religieux de toutes les obédiences ont levé des prières, des supplications et bénédictions afin de placer la Can 2023 sous la protection de Dieu, et également pour la victoire de la Côte d'Ivoire en phase finale de la compétition. (Source : Cicg)

Liberia : Cour suprême- La nomination d’un juge par le président sortant Weah fait polémique

Au Liberia, la nomination de Musa Dean à la Cour suprême suscite actuellement de nombreuses interrogations. Elle fait suite à la démission du juge Joseph Nagbe pour des raisons de santé.Le juge Joseph Nagbe a demandé, mercredi 27 décembre, une retraite anticipée qui a été acceptée par le président sortant George Weah. C'est donc son actuel ministre de la Justice, Musa Dean, qui succède à Joseph Nagbe. Cette nomination intervient trois semaines avant le départ de George Weah de la présidence, et une question se pose : pourquoi maintenant ? (Source : Rfi)

