Cote d'Ivoire: Message à la Nation du nouvel an- Alassane Ouattara annonce une croissance projetée à 7% en 2024

Le Président de la République, Alassane Ouattara, dans son traditionnel message à la Nation du nouvel an, le dimanche 31 décembre 2023 à Abidjan, est revenu sur les acquis majeurs de l’année écoulée et a annoncé de belles perspectives pour 2024.

Pour le Chef de l’Etat ivoirien, l’année 2023, en dépit des tensions au niveau régional et international, aura été une année très riche en matière de développement économique et social pour notre nation. Il s’est félicité de ce que la Côte d’Ivoire soit en paix et en sécurité dans un monde marqué par des conflits de plus en plus complexe.

Au niveau diplomatique, M. Ouattara a souligné que la Côte d’Ivoire a continué d’affirmer son leadership international, africain et sous-régional pendant que sur le plan politique, il a démontré sa maturité démocratique, à travers l’organisation réussie des élections municipales, régionales et sénatoriales en septembre et octobre derniers, dans un climat de paix.

Poursuivant, il a rappelé le lancement du Programme Jeunesse du Gouvernement (PJ Gouv 2023-2025) d’un montant de 1 118 milliards de FCfa et le lancement des travaux de construction de 14 établissements techniques et professionnels et l’ouverture de l’université de Bondoukou.

L’année 2023 a été marquée par l’accélération de la mise en œuvre du Plan national de Développement (Pnd 2021-2025), à travers des lancements et des inaugurations d’infrastructures découlant des projets structurants. Il a annoncé que cette dynamique de renforcement des infrastructures socio-économiques se poursuivra en direction des zones rurales, pour soutenir le développement des grands projets agricoles et agropastoraux, afin d’accroître l’offre de produits alimentaires sur le marché national, à des prix abordables.

Le Chef de l’État n'a pas manqué de rappeler que l’année 2023 a vu l’augmentation du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (Smig), qui est passé de 60 000 F CFA à 75 000 Fcfa, à compter du 1er janvier 2023.

Concernant l’administration publique, a-t-il mentionné, un nouveau Statut de la Fonction publique a été adopté.

Au niveau de la justice, le Président a accordé la grâce présidentielle à environ 2 000 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures.

Les perspectives pour notre pays en 2024, selon lui, restent prometteuses, en dépit de la conjoncture économique mondiale difficile, caractérisée, notamment, par les tensions inflationnistes, le resserrement des conditions monétaires et les instabilités régionales et internationales. La croissance économique projetée à 7% en 2024, reste soutenue.

Sur le plan énergétique, a soutenu le Président Ouattara, l’exploitation du gisement Baleine permettra de porter la production nationale de pétrole à environ 200 mille barils par jour dès 2026, contre seulement 30 mille barils par jour aujourd’hui. Sur le plan sportif, le Chef de l’État a invité chaque Ivoirienne, Ivoirien et chaque habitant de la Côte d’Ivoire à « se considérer comme un ambassadeur de la Can » afin d’en faire « une grande fête de la jeunesse, de l’hospitalité ivoirienne et de la fraternité africaine ».