Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1er Janvier 2024

Sénégal : Vœux de nouvel an- Macky Sall délivre sa dernière adresse solennelle et fait ses adieux à la Nation

Le président de la République Macky Sall a adressé, comme il est de tradition, ses vœux de nouvel an, aux Sénégalais, dans une adresse à la nation retransmise à la télévision et sur les réseaux sociaux. Dès l’entame de son discours, le président de la République Macky Sall a rappelé qu’il s’agissait de sa dernière adresse solennelle aux Sénégalaises et Sénégalais en tant que président de la République.« Ce soir, je vous ferai en même temps mes adieux, puisque c’est le dernier message solennel de fin d’année que je vous adresse. En communion avec vous, mes pensées vont d’abord vers nos regrettés disparus. Je prie pour qu’ils reposent en paix, et souhaite prompt rétablissement à nos malades », a déclaré le président de la République Macky Sall. L’élection présidentielle du 25 février 2025, à laquelle le président Macky Sall ne sera pas candidat après avoir exercé deux mandats consécutifs (2012-2019 et 2019-2023), permettra aux électeurs sénégalais de se choisir un nouveau chef de l’État. (Source : adakar.com)

Niger : Coopération régionale- Le Président du Cnsp reçoit les Premiers ministres de l'AES

Le Président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), Chef de l'Etat, le Général Abdourahamane Tiani a reçu, dans la matinée de ce samedi 30 décembre 2023 à son cabinet, M. Choguel Kokala Maiga et M. Apollinaire Joachim Kyelem de Tambala, chefs des gouvernements de transition du Mali et du Burkina Faso, deux pays qui forment avec le Niger l'alliance des Etats du Sahel (AES), en visite d'amitié et de travail au Niger. Arrivés à Niamey depuis hier pour une mission de deux jours, les chefs de gouvernement de l'AES se sont entretenus avec Chef de l'Etat, le Général Abdourahamane Tiani. A l'issue de cette audience, les grandes lignes des préoccupations des pays membres de l'AES ont été abordées par le Chef de l'Etat nigerien et les premiers ministres de l'Alliance des Etats du Sahel. (Source : Anp)

Rdc : Election présidentielle 2023- Félix Tshisekedi réélu pour un second mandat

Le président sortant de l’élection présidentielle des 20 et 21 décembre 2023 en République démocratique du Congo a été réélu. Selon les résultats publiés par la Commission électorale nationale (Céni), ce dimanche 31 décembre 2023, Félix Tshisekedi remporte l’élection avec 73,34% des voix. Selon les chiffres officiels, le président sortant est suivi loin derrière par Moïse Katumbi, crédité de 18,08% des suffrages, de Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle de 2018 (5,33%). Les autres candidats ont eu des scores faibles atteignant à peine 1%. Les candidats malheureux annoncent qu’ils rejettent les résultats issus de ce « simulacre d’élections ». L’opposition demande son annulation. Un collectif de neuf candidats de l’opposition demande au peuple congolais de protester dans la rue contre la « fraude électorale ». (Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Message à la Nation du nouvel an- Alassane Ouattara annonce une croissance projetée à 7% en 2024

Le Président de la République, Alassane Ouattara, dans son traditionnel message à la Nation du nouvel an, le dimanche 31 décembre 2023 à Abidjan, est revenu sur les acquis majeurs de l’année écoulée et a annoncé de belles perspectives pour 2024. Pour le Chef de l’Etat ivoirien, l’année 2023, en dépit des tensions au niveau régional et international, aura été une année très riche en matière de développement économique et social pour notre nation. Il s’est félicité de ce que la Côte d’Ivoire soit en paix et en sécurité dans un monde marqué par des conflits de plus en plus complexe. Au niveau diplomatique, M. Ouattara a souligné que la Côte d’Ivoire a continué d’affirmer son leadership international, africain et sous-régional pendant que sur le plan politique, il a démontré sa maturité démocratique, à travers l’organisation réussie des élections municipales, régionales et sénatoriales en septembre et octobre derniers, dans un climat de paix. (Source : allafrica.com)

Mali : Lutte contre le terrorisme : une quinzaine de terroristes neutralisés, des véhicules et des bases détruites à la frontière mauritanienne

Le samedi 30 Décembre 2023, les missions de surveillance du territoire ont permis de déjouer une action terroriste en cours de préparation. Les FAMa ont repéré des motocyclistes qui rôdaient autour d'un site d'une ancienne base terroriste qu'elles avaient récemment investie et détruite. Le groupe, composé d'une quinzaine de terroristes, a été neutralisé mettant fin au programme funeste qu'ils envisageaient. Les vecteurs aériens ont procédé à des frappes chirurgicales qui ont permis de détruire également plusieurs véhicules, contenant des armes et des munitions. (Source : abamako.com)

Rca : Gouvernance- L’opposition dresse un sombre bilan de l’année 2023

En Centrafrique, le Bloc Républicain pour la défense de la Constitution (BRDC) a tenu, vendredi 29 décembre, une conférence de presse à Bangui. Pour cette plate-forme constituée de leaders d'opposition, le bilan des activités socio-politques, de l'année qui s'achève, est sombre. Après avoir pointé la nouvelle Constitution ou encore les arrestations d'opposants, face à la presse, le Bloc Républicain pour la défense de la Constitution a aussi dévoilé les grands axes de sa lutte politique de l'année 2024.« L'année 2023 a été marquée par la mise à mort de la démocratie dans notre pays. Des démocrates dont le tort est de travailler à la restauration de la démocratie, ont été condamnés, en violation des règles élémentaires des droits de la défense, dénonce Crépin Mboli Goumba, coordonnateur du Bloc Républicain pour la défense de la Constitution, au micro de notre correspondant Rolf Steve Domia-Leu. Le député du 4ème arrondissement de la ville de Bangui. (Source : abangui.com)

Gabon : Dgs- Fin du Recensement général de la population en 2024

Le Recensement général de la population et des logements (RGPL) va se terminer en 2024, a annoncé vendredi, le directeur général de la statistique, Pierre Claver Mfouba, à l’occasion de la clôture des Journées de diffusion des statistiques. Lancé en avril 2023, le Recensement général de la population et des logements (RGPL) prendra fin en 2024, a indiqué le directeur général de la statistique. «Le ministre et nous, avons constaté que la préparation qui avait été faite avant le 30 août 2023 ne permettait pas en réalité de déclencher cette opération dans les règles de l’art et comme prévue. Fort de cela, il nous a instruit de terminer cette opération qui est essentielle. Il a pris des dispositions pour qu’au plan budgétaire, les choses soient prises en charge correctement, donc le recensement se fera en 2024 » a-t-il fait savoir. Cette annonce a été faite au terme des Journées de diffusion des statistiques, organisées du 27 au 29 décembre. Pierre Claver Mfouba s’est dit satisfait de l’affluence et du travail abattu par les hommes et les femmes de l’entité qu’il dirige. (Source : alibreville.com)

Maroc : Saison- Un méga- Hiver en perspective en janvier, quid des régions enclavées

Les marocains devraient affronter au moins de janvier 2024 une vague de froid sans précédent, indique les scientifiques de la météo. En effet, c’est un « méga hiver » qui attend le Royaume, si l’on en croit les prévisions du Centre Européen de Prévisions Météorologiques à Moyen Terme (ECMWF). Ce qui fait craindre le pire, surtout dans les régions enclavées des montagnes de l’Atlas et du Rif qui en deviennent inaccessibles. En cause, un vortex polaire – une vaste zone froide située au-dessus du pôle Nord à une altitude d’environ 30 km – serait en pleine activité (absorption de chaleur), libérant ainsi, massivement, un courant d’air glacial qui devrait se déverser sur plusieurs régions du globe, du moins en son nord. L’Europe, l’Amérique du Nord, le Maghreb… et même la région MENA seront touchés probablement au cours du mois de janvier, voire en février. Ces épisodes de froid intense sont parfois vulgairement médiatisés sous le nom de « tourbillon polaire ». Ce phénomène météorologique est caractérisé par la formation d’une circulation d’air tourbillonnante à grande échelle, située dans les régions polaires de la Terre. Il se forme généralement dans la troposphère, la couche de l’atmosphère la plus proche de la surface terrestre. (Source : Hespress)