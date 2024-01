Niger: Appel urgent pour le financement du Service Aérien Humanitaire des Nations Unies (UNHAS) au pays

Niamey, le 29 décembre 2023 - Le Service Aérien Humanitaire des Nations Unies (UNHAS), géré par le Programme Alimentaire Mondial (PAM), est considéré comme crucial pour assurer l'efficacité de toutes les opérations humanitaires mais aussi de développement dans un pays aussi vaste que le Niger.

Ce service pourrait être suspendu de façon imminente faute de financement. La communauté humanitaire s'inquiète donc de la situation financière de UNHAS dont le budget s'élève à 13,5 millions dollars pour 2024 mais sans aucune garantie de financement à ce jour, alors que la moitié de ce montant est requise en urgence.

« La situation financière de UNHAS nous contraint d'ores et déjà à réduire sa flotte à un seul avion contre deux actuellement, ce afin de réduire ses coûts opérationnels de façon immédiate, mais non sans affecter négativement les opérations humanitaires » a déclaré Jean-Noël Gentile, Représentant et Directeur Pays du PAM au Niger, ajoutant que « sans financement supplémentaire urgent, c'est tout le service UNHAS qui devra être suspendu dès février 2024 ».

La mesure immédiate de réduction de la flotte UNHAS aura de lourdes conséquences puisqu'elle entraînera une diminution du nombre de rotations et de destinations desservies chaque semaine, une réduction des disponibilités de places et donc du taux de satisfaction des réservations, et une augmentation des durées de vol, affectant les capacités de déplacement du personnel humanitaire. Cette perspective est extrêmement préoccupante dans un contexte de besoins humanitaires élevés requérant une capacité logistique appropriée pour tous les secteurs humanitaires. Les capacités d'évacuations médicales seront également gravement affectées.

Comptant 177 organisations utilisatrices agréées au Niger en 2023, et avec une moyenne de 1 500 passagers par mois sur ses vols domestiques, UNHAS reste la solution la plus sûre, rapide, fiable, flexible et économique pour le transport de personnel et de matériel humanitaires à travers ce vaste pays. Par ailleurs, dès août 2023, UNHAS a également pu mettre en place des vols spéciaux reliant Niamey et Ouagadougou en l'absence d'alternatives commerciales viables et prévisibles vers la sousrégion depuis la crise politique.

La Coordonnatrice Humanitaire a.i pour le Niger, Dr Modibo Traoré a déclaré que « la continuité de ce service aérien est impérative au regard des besoins humanitaires élevés dans tous les secteurs à travers le pays » et appelant « la communauté des bailleurs à poursuivre le financement rapide et flexible de UNHAS pour préserver une capacité adéquate de réponse humanitaire au Niger ».

