Cote d'Ivoire: Prix National d'Excellence 2023 - Les meilleurs 2è et 3è encadreurs sportifs et athlètes honorés

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, chargé des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas Metch a organisé une cérémonie de remise des Prix d'Excellence des 2e et 3e meilleurs athlètes et encadreurs sportifs de l'année 2023, le vendredi 29 décembre 2023 à la salle de conférence du Cabinet sis à la Tour A cité administrative 2e étage d'Abidjan-Plateau.

La cérémonie officielle du Prix National d'Excellence édition 2023, s'est tenue le 5 septembre dernier à la Présidence de la République. À cette occasion, les premiers prix de chaque secteur d'activité ont été remis, par le Président de la République, Alassane Ouattara.

Ainsi, dans le prolongement de cette activité qui récompense le mérite sportif ivoirien, les 2e et 3e meilleurs athlètes et encadreurs sportifs de l'année 2023 ont été honorés. En effet, le 2e prix d'excellence 2023, a été décerné à l'arbitre international de football Ibrahim Kalilou Traoré pour le titre de meilleur encadreur sportif et la footballeuse Kouassi Rosemonde évoluant en France à FC fleury, a reçu le prix du meilleure athlète 2023. Le 3è prix du meilleur athlète est revenu au footballeur Kouassi Attohoula Yao et Sié Poda, Directeur Technique National à la Fédération Ivoirienne d'Athlétisme (FIA), a eu le prix du meilleur encadreur sportif.

%

Les lauréats ont reçu des mains du Ministre Adjé Silas Metch, une attestation et un trophée. Les 2è meilleur athlète et encadreur ont eu chacun un chèque de 1 500 000 francs Cfa. Quant aux 3è meilleur athlète et encadreur, ils ont reçu chacun la somme de 1 000 000 de francs Cfa. « Nos vifs remerciements vont à l'endroit du Président de la République, SEM Alassane OUATTARA pour sa volonté de promouvoir une société d'excellence, et de célébrer le mérite et le savoir-faire des sportifs Ivoiriens. Chers Lauréats, je voudrais vous traduire, toute la fierté du Gouvernement ivoirien, à travers le rayonnement que vous apportez à notre nation à l'international. J'encourage et j'exhorte, tous les sportifs à faire preuve d'abnégation pour hisser toujours plus haut le drapeau ivoirien », a déclaré Adjé Silas Metch .

Au nom des récipiendaires, Sié Poda a remercié le Président de la République pour son engagement en faveur du sport et la tutelle, pour ses efforts récurrents dans l'accompagnement financier, matériel et moral des athlètes ivoiriens engagés sur le plan national et international.