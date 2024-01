Cote d'Ivoire: Cocody - Un homme exerce du zèle sur des agents de la DST

Âgé de 32 ans, monsieur D Stéphane qui venait d'avoir un gros marché pour la rénovation (peinture) d'une école internationale à Cocody s'est abrité sous un arbre devant la Dst pour essayer d'avoir un véhicule pour effectuer ses courses.

Lorsqu'il a été interpellé par 3 agents de la Direction de la surveillance du territoire (Dst) pour quitter les lieux puisqu'il est formellement interdit de se poster à cet endroit, Stéphane a fait de la résistance. Pis, il a demandé aux agents de le déplacer s'ils avaient du culot.

Manu militari, les agents de la Dst l'ont secoué et l'ont menotté avant de l'enfermer dans leurs locaux. Devant la justice, Stéphane a indiqué qu'au départ qu'il ne savait pas qu'il était arrêté devant une structure appartenant à la police ivoirienne. Aussi ne savait-il pas qu'à cet endroit l'on ne devait pas s'arrêter. « Au départ, j'ai fais de la résistance par la suite, je me suis calmé lorsque j'ai su qu'ils étaient des agents de la sécurité ivoirienne. », a-t-il déclaré à la barre.

Avant de dire son mécontentement face à la bastonnade qu'il a essuyé. « Pardonnez, messieurs les Juges, c'est mon ignorance qui m'a conduit ici. À cause de cette histoire, j'ai perdu le gros marché que j'avais eu. Ne me laissez pas en prison, je ne suis pas un bagarreur, c'est une erreur. Je ne le ferai plus jamais, je demande pardon à l'armée ivoirienne », s'est-il incliné. Il a été jugé non coupable pour délit non établi.

NB : La Dst a pour mission de détecter plus efficacement les fraudeurs et de démanteler les réseaux de passeurs et autres criminels.