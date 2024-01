Mali: Déclaration du Porte-parole du Secrétaire général de l'ONU sur le pays

document

Alors que la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali (MINUSMA) a achevé son retrait du pays d'ici le 31 décembre, conformément à la Résolution 2690 (2023) du Conseil de sécurité, le Secrétaire général reconnaît le rôle clé joué par la MINUSMA dans la protection des civils ; le soutien de la Mission au processus de paix, notamment en veillant au respect du cessez-le-feu dans le cadre de l'accord de paix et de réconciliation de 2015, ainsi qu'à la transition ; ses efforts en faveur de la restauration de l'autorité de l'État ; et la fourniture de dividendes de paix à la population.

Il exprime sa plus profonde gratitude au personnel de la MINUSMA, y compris le chef de mission, le Représentant spécial du Secrétaire général El-Ghassim Wane, qui a fait preuve d'un leadership exceptionnel dans un contexte difficile. Le Secrétaire général apprécie particulièrement l'engagement et le service des pays contributeurs de troupes et de police dans des circonstances difficiles, y compris pendant la phase de réduction et de retrait de la Mission. Il rend hommage aux 311 membres du personnel de la MINUSMA qui ont perdu la vie et aux plus de 700 blessés au service de la paix au cours des 10 années de déploiement de la Mission au Mali. Le Secrétaire général et l'ensemble de la famille des Nations Unies expriment leur sympathie et leur solidarité envers les proches, les amis et les collègues du personnel décédé, restant inspirés par leur dévouement désintéressé à la cause de la paix.

Le 1er janvier 2024 marquera le début de la période de liquidation, au cours de laquelle une équipe réduite relevant du Département de l'appui opérationnel, ainsi que les arrière-gardes des pays contributeurs de troupes et de police, resteront sur les sites de Gao et de Bamako pour superviser le transport ordonné des biens appartenant aux pays contributeurs de troupes et de police vers leurs nations respectives, et la liquidation appropriée du matériel appartenant aux Nations Unies. Le Secrétaire général compte sur la pleine coopération du gouvernement de transition pour garantir que ce processus soit achevé dès que possible.

Le Secrétaire général réaffirme l'engagement des Nations Unies à travailler avec le peuple malien et le gouvernement de transition en vue de la restauration de l'ordre constitutionnel, ainsi que la promotion de la paix, de la sécurité et du développement durable.

L'ensemble du système des Nations Unies, y compris les 21 agences, fonds et programmes des Nations Unies de l'équipe-pays au Mali, en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS) et le Coordinateur spécial pour le développement au Sahel, continuera à apporter son soutien à la réalisation de l'Agenda 2030 pour le développement durable au Mali, notamment en faisant progresser les objectifs convenus conjointement par les Nations Unies et le gouvernement malien dans le cadre de la Coopération pour le développement durable 2020-2024.

Stéphane Dujarric, Porte-parole du Secrétaire général