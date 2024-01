Ethiopie: Il a été exhorté que les médias devraient accéder à l'information de manière responsable, en donnant la priorité aux intérêts du pays et de la population.

Addis Ababa — Il a été annoncé que les médias devraient accéder à l'information de manière responsable, en donnant la priorité aux intérêts du pays et du peuple.

L'Institut du Médiateur du peuple éthiopien et l'agence des nouvelles éthiopienne (ENA) ont préparé un forum sous le principe directeur « L'information au profit du public, avec la responsabilité nationale » et un forum axé sur la gestion et l'utilisation efficaces de l'information se tient dans la ville d'Adama.

Les dirigeants des deux institutions, les dirigeants de la Commission permanente des affaires démocratiques de la Chambre des représentants du peuple, des représentants des institutions démocratiques et des institutions médiatiques ont participé au forum.

Dans le même temps, le médiateur en chef du médiateur du peuple éthiopien, Dr. Endale Haile, a dévoilé que l'une des missions du médiateur du peuple est de créer un cadre pour la loi sur la liberté d'information.

En plus d'améliorer le cadre juridique pour garantir la liberté d'information, il a mentionné que les médias et les parties prenantes devraient travailler ensemble.

Il a mentionné que les médias devraient agir dans l'intérêt public notant qu'il y avait un besoin d'institutions médiatiques et d'experts qui travaillent pour l'état de droit, dénoncent la corruption et les pratiques de corruption et rendent les questions publiques accessibles au gouvernement.

Il est également nécessaire de rendre accessibles les informations réelles et d'instaurer la confiance entre le public et le gouvernement.

Pour sa part, le directeur général de l'autorité des médias, Mohammad Adris, a réitéré que les médias devraient jouer leur rôle dans la protection des intérêts du public en signalant les problèmes négatifs.

Il a souligné la nécessité de construire un média qui respecte l'éthique professionnelle, renforce le pays et fournisse une information complète et actualisée confirmant que l'autorité des médias travaille à créer un cadre juridique pour cette situation favorable.

Le président de la Commission permanente des affaires démocratiques de la Chambre des représentants du peuple, Awane Awane a déclaré que rendre l'information accessible au public est une question importante pour l'intérêt national et le consensus national. Il a expliqué que donner, recevoir et transmettre des informations par les médias doit être lu avec responsabilité.

Il leur a demandé de travailler de manière responsable pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés en matière de fourniture d'informations en tant que pays.

Il a également déclaré que, pour le bien du pays et du peuple, les médias devraient travailler de manière responsable sur les questions nationales fondamentales avec un objectif commun.

Le PDG de l'agence des nouvelles éthiopienne, Seife Derbe, a déclaré que l'ENA a organisé divers forums sur l'accès à l'information basés sur l'intérêt public.

Il a également mentionné que le forum en faisait partie. Il a déclaré qu'il continuerait à renforcer ces travaux sur la base des intérêts publics et nationaux.