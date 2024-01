Maroc: Fès - Un dispositif sécuritaire exceptionnel pour les fêtes de fin d'année

Fès — Un dispositif sécuritaire exceptionnel a été déployé, dimanche après-midi, dans les différents quartiers de la ville de Fès à l'occasion du nouvel an.

La préfecture de police de Fès, à l'instar des autres régions du Royaume, a pris une batterie de mesures préventives en termes de moyens humains et logistiques, déployés sur le terrain pour veiller à la sûreté et la sécurité des citoyens et protéger leurs biens.

Dans une déclaration à la presse, le préfet de Police de Fès, Mohamed Ou Alla Ouhtit, a indiqué que "dans le cadre du passage au nouvel an, la préfecture de police de Fès a mobilisé l'ensemble des moyens humains et matériels à sa disposition pour assurer un accompagnement sécuritaire efficient de ces célébrations".

"Toutes les composantes et unités de sûreté veilleront au maintien de l'ordre public jusqu'au matin au service des habitants et des visiteurs de la cité spirituelle du Royaume", a-t-il souligné.

De son côté, le Chef de l'Etat-Major des Corps urbains de la préfecture de police de Fès, Boulahbach Mohamed, a fait savoir que la préfecture a mobilisé l'ensemble de ses unités pour sécuriser tous les points sensibles aux entrées et sorties de la ville, garantir la fluidité de la circulation et la sécurité des restaurants, des hôtels et des lieux qui connaissent une forte affluence lors des célébrations de fin d'année.

"La présence policière sera exhaustive au niveau des quartiers populaires et résidentiels, des grandes artères pour faire face à tous les problèmes qui peuvent survenir lors du nouvel an", a-t-il dit, ajoutant que des brigades cynotechniques ont également été déployées au niveau des barrages judiciaires de la ville.