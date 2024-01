Afrique: Nouvel An - SM le Roi échange des messages de félicitations avec des Chefs d'État et de Gouvernement de pays frères et amis

Rabat — A l'occasion de l'avènement du Nouvel An 2024, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste et le glorifie, a adressé des cartes de voeux aux Chefs d'État et de Gouvernement de pays frères et amis, leur exprimant Ses voeux d'une bonne année marquée de paix et de prospérité.

Par la même occasion, Sa Majesté le Roi a reçu des cartes et des messages de voeux des dirigeants de ces pays ainsi que de Hautes personnalités internationales, présentant au Souverain leurs voeux de santé et de bonheur et souhaitant davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve.

Il s'agit, à ce jour, de :

- Leurs Majestés le Roi Abdallah II Ibn Al Hussein, Souverain du Royaume Hachémite de Jordanie, et la Reine Rania Al Abdallah;

- Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Président de l'Etat des Emirats Arabes Unis;

- Son Altesse Cheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président de l'État des Émirats Arabes Unis, Président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï;

- Son Altesse Cheikh Mansour Ben Zayed Al-Nahyane, Vice-Président de l'Etat des Emirats Arabes Unis, Vice-Président du Conseil des ministres et chef du Cabinet présidentiel;

- Sa Majesté le Roi Philippe, Roi des Belges, et Sa Majesté la Reine Mathilde;

- Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri de Luxembourg et Son Altesse Royale la Grande-Duchesse Maria Teresa de Luxembourg;

- S.E.M Frank-Walter Steinmeier, Président de la République Fédérale d'Allemagne;

- S.E.M Xi Jinping, Président de la République Populaire de Chine;

- S.E.M Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie;

- S.E.M Abdel Fattah Al-Sissi, Président de la République Arabe d'Egypte;

- S.E.M Yoon Suk Yeol, Président de la République de Corée;

- S.E.M Serdar Berdimuhamedow, Président du Turkménistan;

- S.E.M Paul Biya, Président de la République du Cameroun,

- S.E.M Sergio Mattarella, Président de la République d'Italie;

- S.E.M Alar Karis, Président de la République d'Estonie;

- S.E.M Jens Stoltenberg, Secrétaire général de l'OTAN.