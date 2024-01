Ile Maurice: Mordue et agressée pour un commentaire sur Facebook...

Pensant passer des moments festifs au Super U de Flacq et apprécier un bon repas le dimanche 24 décembre, en compagnie de son fiancé et de sa belle-soeur, cette jeune habitante de la région a vécu un moment traumatisant. Cela, après avoir été violemment agressée par une femme et la mère de cette dernière. L'incident a comme toile de fond un commentaire sur les réseaux sociaux concernant un «makeup artist», qui aurait déplu aux deux présumés agresseurs.

L'habitante de Flacq raconte qu'elle a sollicité les services d'un maquilleur à Flacq le 23 août, en vue de sa Graduation Ceremony à l'université. «J'ai contacté le 'make-up artist' à travers sa page Facebook et un rendez-vous a été fixé le même jour avant ma cérémonie de remise de diplôme», raconte-t-elle. Sauf qu'elle affirme que c'est la soeur du maquilleur qui l'a contactée et lui aurait demandé de la récupérer en route avant de se rendre au salon. «Mon fiancé m'a accompagnée, mais en route, la soeur nous a informés que la séance de maquillage ne pourrait avoir lieu, car, selon elle, la trousse de make-up était dans sa voiture qui était en panne. Nous avons trouvé que c'était une excuse lamentable et nous nous sommes quand même dirigés vers le salon. Sur place, on a refusé de me maquiller», déplore notre interlocutrice.

Du coup, très en retard pour son jour spécial, elle a fondu en larmes.«Je ne savais pas à quel saint me vouer, mais j'ai fini par me faire maquiller ailleurs. J'ai par la suite laissé un commentaire défavorable sur la page Facebook de ce salon.» Cependant, le dimanche, elle devait croiser la soeur du maquilleur qui l'a reconnue. «Linn vinn ver nou ek enn so kamarad ek dir nou koz enn kout ki post ki finn meté. Ma belle-soeur lui a demandé de se calmer, en vain. Elle a commencé à nous injurier avant de nous agresser physiquement. Linn trap mo sevé linn risé ek linn tap mwa. L'ami de la femme, qui serait un policier, a également asséné des coups à mon fiancé. L'agent de sécurité a dû intervenir.»

Elle ajoute que lors de cette altercation, la mère du maquilleur, également présente lors de la scène, aurait mordu sa belle-soeur. «J'ai également reçu des coups et la soeur et la mère du maquilleur m'ont griffée au visage. J'ai dû me rendre à l'hôpital», confie-t-elle. Elle s'est par la suite dirigée vers le poste de police de sa localité en présence de son homme de loi, Me Ashley Maunick. Une enquête a été ouverte.