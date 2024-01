Algérie: Mascara - Plus de 80 participants à la 5e Rencontre nationale des ARTs plastiques

MASCARA — Le coup d'envoi de la 5ème édition de la Rencontre nationale des arts plastiques a été donné, dimanche au Centre de loisirs scientifique du pôle sportif "Chahid Djebbar Mohamed" de Mascara, avec la participation de 87 jeunes artistes adhérents des maisons de jeunes et associations de jeunesse de 29 wilayas du pays.

Les participants à cette manifestation, organisée à l'initiative de la Direction de la Jeunesse et des Sports, en coordination avec la Ligue de wilaya des activités culturelles et scientifiques des jeunes, exposent plus de 200 peintures à l'huile mettant en valeur les sites touristiques des différentes régions du pays et le combat du peuple algérien pour arracher son indépendance, ainsi que des portraits de figures historiques nationales, à l'instar de l'Emir Abdelkader et Cheikh Abdelhamid Ibn Badis.

La première journée de cette édition de trois jours, organisée sous le slogan "l'art plastique, message et créativité", a connu une présence remarquable de visiteurs, formés pour l'essentiel de jeunes amateurs d'art plastique, outre la présence d'artistes professionnels de la wilaya de Mascara.

Le programme de cette manifestation culturelle prévoit diverses activités, dont une rencontre regroupant les plasticiens de la wilaya de Mascara avec les jeunes talents participants, ainsi que l'organisation de deux ateliers de formation sur les miniatures et la sculpture, de même qu'une visite au profit de la délégation de jeunes participants aux sites archéologiques qui retracent la résistance de l'Emir Abdelkader contre l'armée d'occupation française, selon les organisateurs.

Un concours sera également lancé pour la meilleure toile de peinture à l'huile, dont le thème est lié au patrimoine et les symboles des wilayas participantes. Les toiles concurrentes feront l'objet d'une évaluation par un jury spécialisé, comprenant des cadres d'instituts nationaux spécialisés dans la formation de cadres de la jeunesse et de plasticiens professionnels.

Le but de l'organisation de cette manifestation est de mettre en valeur la créativité des jeunes artistes talentueux dans le domaine des arts plastiques et de créer un espace de communication et d'interactivité entre eux, outre l'institution d'un rendez-vous culturel regroupant les artistes adhérents des maisons de jeunes et des associations de jeunesse du pays et de développement de jeunes talents, ainsi que leur accompagnement, selon la même source