Tunisie: L'ESS s'est contentée d'un point face au ST - Mohamed Ali Nafkha : «On peine encore au niveau de la dernière passe»

L'entraîneur adjoint étoilé avoue les lacunes offensives de son équipe

Avouons-le sans ambages. L'Etoile de ces derniers temps produit clairement un non-football. Il faut remonter à la première mi-temps face à l'Espérance Sportive de Tunis en Ligue des champions pour mettre en exergue une performance footballistique digne de ce qualificatif de la part des hommes de Imed Ben Younès.

Sinon, toutes les dernières sorties de ces derniers en championnat et en Ligue des champions ont été tout simplement décevantes voire chaotiques par rapport à la qualité de jeu produite. C'est même incompatible avec le standing et le label footballistique historique de l'Etoile du Sahel, championne de Tunisie en titre -- faut-il le rappeler -- avec exactement le même effectif actuel. La dernière rencontre des coéquipiers de Ali Jemal face au Stade de Tunisien a une fois de plus permis de révéler au grand jour les défaillances criardes et le « blocage » persistant des Etoilés.

En effet, encore une fois, hormis les semi-occasions créées par Raki Aouani à la 32' et Vinny Bongonga -- particulièrement encombrant -- à la 37', les champions de Tunisie en titre étaient inexplicablement incapables de produire la moindre combinaison cohérente.

Et pourtant, Mohamed Ali Nafkha s'est permis de nous sortir une explication à ce raté footballistique monumental : «On a joué contre un adversaire respectable. On a tenté de porter le danger sur le plan offensif mais on n'a pas réussi.

On a, une fois de plus, peiné au niveau de la dernière passe», a déclaré l'adjoint de Imed Ben Younès à l'issue de l'opposition face au Stade Tunisien.

En réalité, les trois lignes de l'Etoile étaient disloquées en l'absence de circuits préférentiels ou de jeu en mouvement de la part des coéquipiers de Oussama Abid. On avait l'impression qu'on attendait un nouvel exploit individuel à la Jacques Mbé, comme c'était le cas face au Club Africain ou Al Hilal du Soudan, chose qui n'a pas eu lieu cette fois-ci.

Une innovation «made Imed Ben Younès» !

La rencontre de samedi dernier a été l'occasion de découvrir une invention qui porte la signature tactique de Imed Ben Younès ( une première dans les annales !), en remplaçant d'un seul coup à la 60' son trio d'attaque initial composé de Raki Aouani, Salah Barhoumi et Vinny Bongonga par Mohamed Hedi Jertila, Assyl Jaziri et Yassine Chammakhi. Une idée dénuée de toute perspicacité sans la moindre rectification du plan de jeu de l'équipe qui éprouvait toutes les peines du monde pour asseoir un jeu clair et percutant capable de mettre l'adversaire en difficulté.

De plus, le public étoilé et les observateurs d'une manière générale n'arrivent toujours pas à comprendre cet entêtement à aligner un Vinny Bongonga tout simplement calamiteux à chaque sortie et qui a fini par exaspérer la sphère de l'Etoile, au moment où il dispose d'une solution de rechange nettement meilleure, en l'occurrence le jeune attaquant Adem Ben Ahmed récemment promu avec l'équipe fanion et dont on aurait pu profiter de sa fougue et de sa générosité dans l'effort. Il faut tout de même noter, à titre anecdotique, que c'est bien Imed Ben Younès qui était l'instigateur du recrutement de l'attaquant congolais quand il occupait le poste de directeur sportif !

Une chose est certaine, le directoire de l'Etoile se doit de prendre des décisions devenues incontournables lors de la prochaine trêve.