Tunisie: Rétrospective économique - Les moments clés qui ont marqué l'année 2023

2023 était une année mitigée. La croissance s'est ralentie, l'inflation, bien que bridée, s'est stabilisée à un niveau élevé aux alentours de 9,4% et la trajectoire de la dette toujours non infléchie.

Seulement et loin d'être sombre, le bilan affiche des indicateurs qui passent au vert : resserrement du déficit budgétaire, amélioration de la balance commerciale, reprise du secteur touristique et démarrage sur une bonne note de la campagne des dattes et de l'huile d'olive, malgré la chaleur sans précédent qui s'est abattue sur le pays l'été passé.

Si dans ses prévisions pour l'année 2024 la Banque mondiale évoque des perspectives incertaines, la Tunisie s'est engagée sur la voie des réformes qui lui valent la stabilisation de sa note souveraine qui demeure à un stade critique toutefois. Des réformes sont lancées, rappelons-le, sans l'apport du FMI. Et, dans ce qui suit, La Presse vous propose une sélection des principaux événements qui ont marqué l'année 2023.

Janvier

Le 3 janvier a été marqué par l'annonce du plan de développement 2023-2025 par le ministère de l'Économie et de la Planification, synchronisé avec la révélation d'un déficit budgétaire en augmentation, passant de 3% à un préoccupant 7,7% au cours des trois dernières années. Malgré cela, une lueur d'optimisme a pointé avec la prévision d'une réduction du déficit à 5,5% du PIB pour l'exercice 2023.

Le 4 janvier a mis en lumière le secteur de l'environnement avec la condamnation de l'ancien ministre des Affaires locales et de l'Environnement, Mustapha Aroui, à trois ans de prison dans l'affaire des déchets italiens. Dans le même temps, les recettes touristiques font un bond remarquable de 83%, atteignant 4,2 milliards de dinars en 2022 par rapport à 2021.

Pendant la semaine suivante (5-11 janvier), les recettes touristiques ont persisté à la hausse, atteignant 4,2 milliards de dinars en 2022, tandis que le taux d'inflation a atteint 10,1% en décembre 2022. Le 6 janvier a été marqué par l'augmentation du coefficient de remplissage des avions de Tunisair à 74,5% en 2022, soit une hausse de 8,3 points par rapport à l'année précédente. Le 7 janvier a apporté, cette fois-ci, des nouvelles mitigées avec un investissement de 73,4 millions de dinars du Fonds de promotion des exportations en 2022, mais également une augmentation du déficit commercial à 25.216 MD le 11 janvier.

La période suivante (13-20 janvier) est caractérisée par plusieurs développements dans le secteur de l'investissement. Le trafic de passagers de la CTN a augmenté de 19% le 13 janvier, la mise en oeuvre du certificat d'origine pour la Zone de libre-échange continentale (Zlecaf) a eu lieu le 16 janvier, et la Snit a annoncé un chiffre d'affaires de 59,4 MD en 2022 le 18 janvier. De plus, le 19 janvier a marqué l'octroi du permis de recherche d'hydrocarbures Boughrara à l'Etap et Dover Investments Limited, et le 20 janvier a vu le lancement de la plateforme JoussourINVEST.tn pour l'investissement en capital.

La fin du mois de janvier (21-31 janvier) a été caractérisée par divers événements dans le commerce international et les finances, notamment la présentation de la Stratégie nationale pour l'amélioration du climat des affaires le 20 janvier. Le 21 janvier a révélé que l'Italie et la Chine ont dépassé la France en volume d'échanges commerciaux avec la Tunisie en 2022, tandis que le 28 janvier a été marqué par la dégradation de la note souveraine de la Tunisie à Caa2 par Moody's. La réunion de la Commission de l'Union douanière arabe a débuté le 30 janvier, et le mois s'est conclu par Moody's abaissant les notes des dépôts bancaires de quatre banques tunisiennes le 31 janvier.

Février

Les premiers jours de février (1-9 février) ont vu une hausse du taux du marché monétaire à 7,96% le 1er février, suivi du maintien du taux directeur à 8% par le Conseil d'administration de la BCT.

Le 2 février a apporté la nouvelle de l'augmentation de 8,6% de l'agrégat monétaire M3 en novembre 2022, et le 9 février a marqué l'approbation par la Banque mondiale d'un prêt de 120 millions de dollars pour le redressement économique des PME.

Dans la période du 10-28 février, le secteur de l'énergie a connu des développements significatifs, notamment la baisse de 14% de la production nationale de pétrole brut en 2022, le 10 février. La Berd a révisé à la baisse les prévisions de croissance pour la Tunisie à 2,5% en 2023 le 16 février, et le 21 février a vu l'annonce de la levée progressive de la subvention du gaz domestique à l'horizon 2026. Le 23 février, place à la signature d'un accord de partenariat entre l'Utap et Grains Carthage pour développer la culture du colza, et la journée du 28 février a été marquée par la signature d'une convention de partenariat pour le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières européennes (Macf).

Mars

Mars 2023 représente un chapitre économique dynamique pour la Tunisie, caractérisé par une série d'événements significatifs et des tendances marquées. Dès le début du mois, l'Institut national de la météorologie (INM) a souligné que l'automne 2022 a été exceptionnellement sec et chaud, des conditions climatiques qui ont des implications sur plusieurs secteurs, notamment l'agriculture. En parallèle, la Banque centrale de Tunisie (BCT) a rapporté une augmentation du Taux du marché monétaire (TMM) à 8,02% en février 2023, mettant en lumière des dynamiques monétaires importantes.

Le 2 mars, le secteur agricole a été impacté par une hausse du prix du lait frais à la production, accentuant la pression sur les acteurs de la filière.

Une note positive, tout de même, vient du Fonds monétaire international (FMI) le 3 mars, indiquant que la première tranche du prêt à la Tunisie devrait être débloquée avant la fin du deuxième trimestre 2023, selon Fitch Ratings. De plus, des accords de financement ont été conclus entre la Tunisie et la Banque islamique de développement (BID) en faveur de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg), la Société tunisienne des industries de raffinage (Stir) et le Groupement du chemin de fer de la Tunisie (GCT).

La circulaire 2023-2 de la BCT, annoncée en mars, a eu un impact direct sur les résultats des banques cotées, entraînant une baisse de 6,5% pour l'exercice 2022 par rapport aux estimations initiales, selon un intermédiaire en Bourse.

Le 5 mars, l'INS a révélé une augmentation du taux d'inflation à 10,4% en février 2023, signalant des pressions inflationnistes persistantes.

Des nuages ont assombri les perspectives avec la suspension temporaire des discussions entre la Tunisie et la Banque mondiale sur le cadre de partenariat pays, annoncée le 6 mars, annonçant des défis dans les relations économiques internationales.

Le classement de la Tunisie en quatrième position sur 49 pays en termes d'intention entrepreneuriale, selon le Global Entrepreneurship Monitor 2022/2023 le 7 mars, a apporté une note positive à la dynamique économique.

La mesure significative du 17 mars interdisant l'utilisation des sacs en plastique dans les boulangeries à partir du mois de Ramadan a mis en avant l'engagement national envers des pratiques plus durables.

Le 20 mars, des développements positifs ont été enregistrés dans le secteur de l'huile d'olive avec une augmentation de 46,8% de la valeur des exportations au cours des premiers mois de la campagne 2022-2023. De même, la balance commerciale des produits de la pêche a affiché un excédent de 464,8 MD en 2022. Le secteur des transports a connu, quant à lui, une avancée significative avec l'inauguration de la première tranche de la ligne E du Réseau ferroviaire rapide (RFR) du Grand Tunis le 20 mars.

Le mois a été marqué également par des mesures de soutien économique, telles que la mise à disposition d'une ligne de financement pour la Banque tunisienne de solidarité (BTS Bank) le 21 mars, soulignant les efforts pour stimuler l'activité économique. La fin du mois a été marquée par une note positive de Fitch Ratings le 30 mars, qui a relevé la note d'émission des obligations à long terme de la Tunisie de CCC à CCC+.

En résumé, mars 2023 a été un mois où la Tunisie a fait face à des défis climatiques et économiques, tout en poursuivant ses efforts pour stimuler la croissance et renforcer sa position sur la scène internationale.

Avril

Le mois d'avril 2023 a été marqué par une série d'événements économiques décisifs en Tunisie, dévoilant une dynamique fluctuante à travers divers secteurs. Le 1er avril a été marqué par le Taux moyen du marché (TMM) enregistrant une hausse significative à 8,05% au cours du mois de mars 2023, selon les données de la Banque centrale de Tunisie (BCT). Dans le secteur bancaire, une croissance remarquable de 12,1% des revenus nets des banques cotées a été observée tout au long de l'année 2022.

Par ailleurs, une enquête a révélé la persistance de l'exportation de chlorpyrifos, un pesticide interdit en Europe, vers la Tunisie et vers d'autres pays le 3 avril. Des têtes sont tombées dans le monde maritime avec le limogeage des PDG de la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) et de la Société de transport de l'agglomération de Tunis (Stam) le 5 avril.

Les recettes des exportations d'agrumes ont enregistré un repli de 8,7%, totalisant 25,4 millions de dinars en 2023, d'après l'Office national de l'agriculture (Onagri) le 5 avril. Les recettes touristiques ont franchi la barre du milliard de dinars, avec une croissance notable de 64% à fin mars 2023, révélant la vitalité du secteur, comme l'a souligné la BCT.

Le 11 avril, le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé qu'une nouvelle date serait fixée pour étudier le dossier tunisien, en coordination avec les autorités tunisiennes, selon les déclarations de la porte-parole du FMI, Wafa Amr, à Washington. L'Agence nationale de maîtrise de l'énergie (Anme) a déclaré son intention de lancer une distribution massive de 400.000 ampoules économiques LED à partir de mi-mai 2023, visant à éclairer Tozeur, Djerba et Tunis, avec une allocation de 3 lampes par foyer.

Le 12 avril a été marqué par une annonce majeure du ministère des Technologies de la communication avec le lancement d'un nouveau service de signature électronique des contrats de vente et d'achat de véhicules. A cette même date, le FMI a ajusté à la baisse ses prévisions de croissance pour la Tunisie en 2023, les fixant à 1,3%.

Par ailleurs, le déficit commercial a affiché une réduction significative de 11,98% au cours du premier trimestre de 2023, se situant à -3.846,2 MD par rapport à -4.369,8 MD pendant la même période de l'année précédente, selon les données de l'INS. L'encours de la dette publique a augmenté de 10%, atteignant 117,1 milliards de dinars à fin mars 2023, selon les dernières statistiques publiées par le ministère des Finances.

Le 19 avril, une étape importante a été franchie avec l'inauguration de la première tranche de la ligne E du Réseau ferroviaire rapide (RFR) du Grand Tunis, renforçant ainsi les infrastructures de transport dans la région. Les exportations tunisiennes de jeans ont affiché une croissance exceptionnelle de 35% sur le marché américain en mars 2023.

Les secteurs de l'énergie et de l'agriculture ont continué d'être au centre de l'attention en avril, avec des annonces telles que la levée progressive de la subvention du gaz domestique à l'horizon 2026, ainsi que l'augmentation du prix du lait frais à la production à 200 millimes/litre.

L'effervescence économique et les ajustements stratégiques au cours de ce mois ont façonné un paysage dynamique pour la Tunisie en 2023, soulignant à la fois les défis à relever et les opportunités à saisir dans un contexte économique en constante évolution.

Mai

Le mois de mai 2023 a débuté avec des développements significatifs dans le pays, reflétant les efforts soutenus pour renforcer la stabilité économique et financière.

Le 15 mai, la croissance économique a été évaluée à 2,1% en glissement annuel au premier trimestre de 2023, indiquant une trajectoire positive pour l'économie tunisienne.

Le 19 mai, la Tunisie a réussi à mobiliser un montant impressionnant de 844 millions de dinars (MD) au titre de la deuxième tranche de l'emprunt obligataire national pour l'exercice 2023, selon Tunisie Clearing, soulignant la confiance des investisseurs dans l'économie du pays.

Juin

Le 22 juin, le Groupe de la Banque mondiale a lancé un nouveau cadre de partenariat-pays (CPF) avec la Tunisie, visant à appuyer le plan de développement du gouvernement en faveur d'une expansion économique. Doté d'une enveloppe annuelle de 500 millions de dollars, ce CPF s'appuie sur le plan de développement 2023-2025 de la Tunisie et sa vision 2035.

Un accord de prêt de 268,4 millions de dollars (soit l'équivalent de 825,73 millions de dinars) pour le financement du projet d'interconnexion Tunisie-Italie (Elmed) a été conclu le 22 juin entre le ministère de l'Économie et de la Planification et la Banque mondiale. Ce projet vise à relier les réseaux électriques de Tunisie et d'Europe, soutenant ainsi le marché des énergies renouvelables, essentiel pour le développement durable de la Tunisie et sa stratégie de lutte contre le changement climatique.

Ces initiatives témoignent de la détermination du gouvernement tunisien à diversifier l'économie, renforcer les infrastructures et attirer des investissements pour stimuler la croissance à long terme. L'approche proactive face aux défis économiques et aux opportunités émergentes continue de définir la trajectoire de la Tunisie en cette année 2023.

Juillet

Ce mois a été économiquement mouvementé. La signature avec l'Union européenne d'un mémorandum d'entente sur un partenariat stratégique et global s'articulant autour de cinq secteurs était l'un des événements phares qui ont marqué non seulement ce mois d'été, mais aussi toute l'année économique 2023. Sur le plan du commerce extérieur, le mois de juillet marque une avancée significative dans les efforts de la Tunisie en matière de diversification des marchés d'exportation.

Le pays a exporté, le 17 juillet de l'année écoulée, la première cargaison de résine vers le Cameroun, sous le régime de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). C'est aussi au mois de juillet que la présidence du gouvernement a annoncé des mesures urgentes visant à améliorer l'approvisionnement du marché en céréales et dérivés, notamment l'accroissement des quantités mensuelles distribuées par l'Office des céréales (à 70 mille quintaux de blé tendre et à 50 mille tonnes de blé dur) et l'augmentation du rythme de distribution des céréales auprès des minoteries, ainsi que de la farine et de la semoule.

Dans ce même cadre, et pour mettre fin à la crise qui sévit dans le secteur des boulangeries, le Président de la République, Kaïs Saïed, a souligné l'impératif de prendre des mesures urgentes pour réformer la classification de ces fabricants de pain, en vigueur depuis 2011. Sur le plan du financement extérieur, au cours du mois de juillet ont été signés plusieurs accords de prêts avec des institutions internationales telles que la BEI, mais aussi avec des pays frères, en l'occurrence l'Arabie saoudite, qui a approuvé l'octroi d'un prêt à conditions préférentielles de 400 millions de dollars et d'un don de 100 millions de dollars destinés à appuyer le budget de l'État.

Juillet s'est, également, signalé par des vagues de chaleur sans précédent. D'ailleurs, le mois de juillet 2023 a été le plus chaud jamais enregistré depuis 1950. Plusieurs pics de consommation d'électricité y ont été enregistrés, dont un 3e pic record. Face à cette situation inédite, la Steg a recouru au délestage électrique périodique dans plusieurs régions.

Août

Août était le mois de la coopération internationale par excellence. Un premier accord pour le financement d'une étude sur l'intégration du transport hydraulique du phosphate commercial, et ce, par le biais d'un don de 7 millions de dinars, a été signé entre la CPG et la Société financière internationale (SFI). Le deuxième accord concerne une subvention de 307 millions d'euros destinés à soutenir le financement du projet d'interconnexion électrique entre la Tunisie et l'Italie Elmed.

Il a été signé entre la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg), l'opérateur du réseau électrique italien Terna et la Commission européenne. Le mois d'août a par ailleurs été marqué par une appréciation du taux de change du dinar tunisien vis-à-vis du dollar américain, ainsi que par la stabilisation du TMM à 8%. En revanche, l'inflation est répartie à la hausse, après cinq mois de baisse consécutive, en s'inscrivant à 9,3%, contre 9,1% en juillet 2023 et 9,3% en juin 2023.

Septembre

Au mois de septembre, les principaux indicateurs économiques passent au vert. Les réserves en devises de la Banque centrale de Tunisie (BCT) se sont stabilisées à 115 jours d'importation contre 113 jours à la même date de l'année écoulée, soit l'équivalent de 26,5 milliards de dinars, selon la BCT. La balance commerciale du secteur textile-habillement s'est améliorée au cours des sept premiers mois de l'année 2023, passant de 116,9% à 132,8%. La balance budgétaire, quant à elle, a enregistré, durant le premier semestre 2023, un excédent de 58,8 millions de dinars.

D'ailleurs, l'Agence internationale de notation Fitch Ratings a prévu, dans une note publiée à cet effet, une baisse du déficit budgétaire de la Tunisie à 5,8 % du PIB en 2023, contre 6,9% en 2022, grâce à la rationalisation des charges salariales ainsi qu'aux mesures prises dans le domaine de la réforme fiscale et à l'amélioration des ressources de l'État.

Le déficit de la balance commerciale du secteur industriel continue sur la voie du rétablissement au cours des huit premiers mois de 2023, pour atteindre une valeur de 2.827,1 millions de dinars (MD) contre un déficit de 7.425,5 MD au cours de la même période de l'année 2022. Et les exportations des secteurs des mines, des phosphates et dérivés ont augmenté, à fin août 2023, de 37,5% par rapport à la même période de l'année 2022, notamment vers les États-Unis, selon l'INS. Les recettes touristiques ont enregistré, au 31 août 2023, une progression remarquable de 1.656,7 MD.

Et les dettes extérieures ont affiché, pour la première fois depuis 2011, une baisse de 51,6% en comparaison du premier semestre 2022 pour s'établir à 2.710,3 millions. Le tourisme continue son embellie avec un nombre d'entrées touristiques avoisinant les 6.000 millions de visiteurs, marquant un bond de 62,4% par rapport à la même période de 2022. Aussi, au cours du mois de septembre, les résultats des dix premiers mois de la campagne 2022/2023, ont été annoncés. Ils ont révélé une hausse de 54% des exportations d'huile d'olive atteignant 2.972 millions de dinars (MD), par rapport à la même période de la campagne précédente.

Octobre

Faisant part de ses prévisions, la Banque mondiale (BM) revoit à la baisse ses estimations de croissance économique pour la Tunisie, à 1,2% en 2023, contre 2,3% annoncés au mois de juin, évoquant des perspectives très incertaines. En revanche, le FMI maintient ses prévisions de croissance pour l'économie tunisienne, à 1,3% en 2023 et prévoit 1,9% de croissance en 2024. L'institution estime que le taux d'inflation atteindra 9,4 % en 2023, et passera à 9,8 % en 2024.

Côté notation financière, l'agence Fitch Ratings a confirmé les notations nationales de sept sociétés de leasing et d'une société de factoring, avec perspectives stables. Il s'agit de BTK Leasing (Btkl), Arab Tunisien Lease (ATL), Attijari Leasing (AL), Compagnie internationale de leasing (CIL), Hannibal Lease SA (Hannibal), BH Leasing (BHL) et Tunisie Leasing et Factoring. (TLF), ainsi que de l'Union de factoring (Unifactor). Elle a, par ailleurs, relevé la notation à long terme de l'institution de microfinance Enda Tamweel de BBB - stable à BBB stable.

Le mois d'octobre a été également marqué par la signature d'une convention de prêt syndiqué entre le ministère des Finances et 18 banques visant à mobiliser près de 750 millions de dinars en devises. Ainsi que par l'adoption de la loi de finances rectificative 2023 qui établit le déficit budgétaire à 10.711 MD. En ce mois d'automne, la Tunisie fait son entrée dans l'indice The Absa Africa Financial Markets Index 2023 et occupe la 19e place dans le classement des marchés financiers africains les plus développés en 2023.

Novembre

Les principaux résultats et indicateurs économiques annoncés au mois de novembre sont, somme toute, mitigés. Au premier semestre, la croissance s'est établie à 1,2% après 2,4% le semestre précédent. Le déficit commercial continue son rétablissement à fin octobre 2023, pour s'établir à - 15.856,6 MD. En effet, selon les prévisions de la BCT, le déficit courant se stabiliserait à 4% du PIB, pour toute l'année 2023, contre 8,7% en 2022.

Les investissements étrangers déclarés à la Fipa ont augmenté de 13,1%, à fin septembre 2023, par rapport à la même période de 2022. Par contre, les investissements déclarés à la TIA ont atteint 4,5 milliards de dinars, durant les 9 premiers mois de 2023, en légère baisse de 5,1%, par rapport à la même période de 2022. Le secteur industriel fait bonne mine : le déficit de la balance commerciale industrielle a régressé, au cours des dix premiers mois de 2023, pour s'établir à 3 731,2 MD contre 9 125,8 MD au cours de la même période en 2022.

Le dinar continue son jeu de funambule en s'appréciant face au dollar et en se dépréciant de 3,2% face à l'euro. Le revenu global des sociétés cotées en Bourse s'est inscrit, durant les neuf premiers mois de 2023, en hausse de 5,7%, et ce par rapport à la même période de l'année 2022, pour atteindre 16 milliards de dinars. À fin septembre 2023, les dettes de l'État et des entreprises publiques auprès des banques ont triplé depuis 2015, pour atteindre 33,4 milliards de dinars, soit environ 21% des actifs du secteur bancaire, d'après la BCT. Le service de la dette extérieure a dépassé les 10,1 milliards de dinars, durant les dix premiers mois de 2023, soit une augmentation de 44,4%, par rapport à la même période de l'année dernière.

Décembre

Le mois de décembre s'ouvre, sous de bons auspices : adoption du projet de loi de finances 2024, maintien de la notation souveraine de la Tunisie à CCC- et amélioration de la balance commerciale de plus de 60%, le déficit étant établi à -3.769,5 MD, à fin novembre 2023. Sur le plan du commerce extérieur, le Canada fait bénéficier la Tunisie du Tarif de préférence général (TPG) qui est un programme prévoyant des réductions tarifaires ou un traitement en franchise de droits pour la majorité des importations en provenance des pays en développement.

La campagne des dattes 2023/2024 démarre sur une bonne note : les exportations de ce fruit ont augmenté de 17,4% à 162 millions de dinars au cours de deux premiers mois. En revanche, dans le secteur de l'énergie, la situation n'est pas en train de s'améliorer d'une manière significative : si le déficit de la balance commerciale énergétique a diminué de 3%, la production nationale de pétrole brut a enregistré une baisse de 5% par rapport à fin octobre 2022.

Par ailleurs, deux événements majeurs ont marqué cette fin d'année, à savoir la signature le 3 décembre 2023, à Istanbul, du texte relatif à la révision de l'accord de libre-échange conclu entre la Tunisie et la Turquie et le report de la visite d'une délégation du FMI en Tunisie, initialement prévue du 5 décembre au 17 décembre 2023, et ce, sur demande des autorités tunisiennes.

Réuni le 11 décembre, le Conseil d'administration de la BCT a maintenu le taux directeur inchangé à 8% et appelle à la poursuite des réformes. Sur le plan de la coopération internationale et de la mobilisation des financements, la Tunisie poursuit sa dynamique, en signant avec la Suisse un accord visant à créer les conditions-cadres qui permettront au secteur privé suisse de financer des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre en Tunisie.

Cet accord a été conclu en marge de la 28e réunion de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 28). Deux conventions relatives à des dons d'une valeur de 15 millions d'euros ont été également conclues entre la Tunisie et la Banque de développement allemande (KFW) en vue d'améliorer les performances au niveau du réseau de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (Sonede) dans sept gouvernorats du sud et du centre de la Tunisie.

C'est aussi au mois de décembre que l'Office national de l'assainissement et la Banque européenne d'investissement (BEI) ont signé un accord de partenariat pour la mise en oeuvre des opérations d'assistance technique. En outre, le Conseil d'administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé à Abidjan, un prêt de 81,9 millions d'euros (environ 278,47 millions de dinars) en faveur de la Tunisie, en vue de mettre en oeuvre le Projet d'amélioration de la qualité des eaux usées épurées pour une meilleure résilience aux changements climatiques (Paqee-RCC).