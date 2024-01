Cote d'Ivoire: 3eme session ordinaire du conseil régional du Gbêkê - Un budget primitif de plus de 2 milliards adopté

Le Conseil régional de Gbêkê a tenu sa troisième (3) session ordinaire de l'année, le samedi 30 décembre 2023, dans l'amphithéâtre d'une université privée à Bouaké.

Lors de cette rencontre, présidée par le président du conseil, Jacques Assahoré Konan, les Conseillers régionaux ont voté un budget primitif de deux milliards huit cent neuf millions neuf cent vingt et un mille (2 809 921 000) Francs CFA contre deux milliards six cent trente-huit millions neuf cent quatre-vingt-sept mille (2 638 987 000) francs CFA pour l'exercice 2023, soit une hausse de cent soixante-dix millions neuf cent trente-quatre mille (170 934 000) francs CFA correspondant à 06,08 %. Ce budget s'etablit à un milliard deux cent soixante et un million quatre cent soixante-huit mille (1 261 468 000) fCFA en fonctionnement, soit 43,75 % du budget total et un milliard cinq cent quatre-vingt millions quatre cent cinquante-trois mille (1 580 453 000) Francs CFA en Investissement, soit 56,25 % du budget total.

Ce budget est destiné à l'investissement dans des secteurs clés pour assurer l'emploi ainsi que l'autonomisation des femmes et jeunes. Cette session a été l'occasion pour le président Jacques Assahoré Konan de réaffirmer sa vision et les projets du Conseil régional. « Notre ambition est d'élargir l'assiette des taxes afin de générer beaucoup plus de ressources propres pour financer le développement de notre région », a dit Jacques Assahoré Konan. Avant l'adoption de ce budget à l'unanimité des conseillers régionaux, le président du conseil régional de Gbêkê, a dans son discours d'ouverture de cette 3ème session, réaffirmé son ambition de faire participer la région de Gbêkê, aux engagements environnementaux de la Côte d'Ivoire qui visent selon lui à réduire ses émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 30.41%, d'ici à l'an 2030, en se tournant vers les énergies renouvelables et la reconstitution du patrimoine forestier dans la région.

Jacques Assahoré Konan a réaffirmé sa volonté de tout mettre en oeuvre pour l'achèvement des travaux de réalisation ou la réhabilitation d'un certain nombre d'infrastructures socioéconomiques de développement telles des centres de santé, des écoles, l'électrification, l'adduction d'eau potable, des routes, le soutien financier à diverses associations et des personnes économiquement faibles et à mobilité réduite etc.