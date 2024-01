Afrique: Des voeux pour 2024, année de transition ou d'élection dans plusieurs pays

C'est la tradition du passage à la nouvelle année, les présidents en exercice s'adressent à leur pays pour faire le bilan de l'année en cours et annoncer le programme des mois à venir. Dans certains pays, des rendez-vous importants sont annoncés : élections générales, nouvelles Constitutions, fin de transition, etc. Tour d'horizon avec nos correspondants.

Au Sénégal, ces traditionnels voeux à la nation hier, dimanche, au soir ont été l'occasion pour Macky Sall de dresser le bilan de ses douze années à la tête du pays. Le président sénégalais, élu pour la première fois en 2012 - a-t-il rappelé -- et qui n'est pas candidat à la prochaine présidentielle de février, a appelé à la paix pour les années à venir, et à des élections apaisées après une année 2023 marquée par des violences.

Je ferai en sorte que l'élection présidentielle du 25 février 2024 se déroule, comme les précédentes, de façon paisible et dans les meilleures conditions d'organisation. J'invite tous les candidats à oeuvrer dans le même esprit.

Juliette Dubois En Guinée, après avoir de nouveau présenté ses condoléances aux familles des victimes de l'incendie du principal dépôt d'hydrocarbure de Conakry, dans la nuit du 17 au 18 décembre, qui a fait officiellement 24 morts, près de 200 blessés et de nombreux disparus, le président de la transition le colonel Mamadi Doumbouya, a remercié les pays amis qui ont prêté main forte, ainsi que les partenaires pour leur solidarité.

Mamadi Doumbouya a également évoqué la transition, qui doit théoriquement s'achever fin 2024, et ses objectifs puisque une nouvelle Constitution sera soumis à référendum aux Guinéens.

... une Constitution approuvée par le peuple, qui n'est pas du copier-coller, mais une Constitution qui s'inspire du passé pour bâtir ensemble notre avenir. Mais le but essentiel est la participation inclusive de tous aux débats et concertations actuels qui détermineront la voie vers les élections consensuelles, libres, participatives et transparentes. Toutes ces actions de l'État visent à respecter ses engagements vis-à-vis des Guinéens. Le processus va bon train, étape par étape, et le gouvernement remplit toutes ses obligations, tout en appelant les acteurs politiques à remplir leur part dans la dynamique patriotique de construction de notre État démocratique.

Moktar Bah Au Tchad, le message du président de la transition, dimanche soir, coïncide cette année avec la promulgation en fin de semaine de la nouvelle Constitution, suite au référendum d'il y a deux semaines. Le Tchad entre donc dans « le soleil de la Ve République » a souligné Mahamat Idriss Deby Itno.

... une république intransigeante face à l'arbitraire, à l'impunité, aux injustices, à la corruption, au népotisme, au clientélisme et au communautarisme, une république bâtie sur la démocratie et le règne de la loi attachée à nos traditions et aux valeurs africaines, protectrice des droits de l'Homme et de l'intérêt supérieur de la nation surtout et partout. Une république d'opportunités et d'égalité des chances pour tous, une république qui fait de la moralisation de la vie publique une priorité permanente, une république qui se dresse fièrement à la face du monde, jalouse de sa souveraineté et active dans le concert des nations.

Olivier Monodji Au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguéma a remercié le peuple gabonais pour son adhésion suite au coup d'État, qu'il appelle « coup de la libération ». Le président de la Transition a notamment justifié le coup d'État qui l'a porté au pouvoir le 30 août dernier, mettant « fin à un régime à bout de souffle et dont les pratiques nous auraient conduit inévitablement vers le chaos » et s'est félicité de son action durant ses quatre premiers mois à la tête du pays.

« L'année 2023 qui s'achève a été une année charnière dans notre marche vers la félicité d'un Gabon nouveau. Les Forces de défense et de sécurité ont unanimement décidé de ne pas cautionner la forfaiture électorale. Elles ont pris leurs responsabilités aux yeux du peuple gabonais et de la communauté internationale de respecter le serment de protéger la nation contre la dictature et la corruption, en mettant fin à un régime à bout de souffle et dont les pratiques nous auraient conduit inévitablement vers le chaos. Le coup de la libération a été salué par l'ensemble de la population. Par cette adhésion, le Comité pour la transition et la restauration des institutions ouvre ainsi une période de transition politique dans notre pays. En quatre mois d'exercice, nous avons engagé des réformes structurelles, qui facilitent l'accès à l'éducation, à la formation et à la santé. »

Yves-Laurent Goma 2024 sera l'année de la Jeunesse a assuré le président congolais Denis Sassou Nguesso, dimanche dans ses voeux pour la nouvelle année, dans un message radio-télévisé. Un message dominé par des thèmes comme la croissance économique, les changements climatiques et la paix. Selon les chiffres de la Banque mondiale, 42 % des jeunes Congolais de 18 à 35 ans sont touchés par le chômage.