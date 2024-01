Gabon: Le président de la transition fait une série d'annonces, notamment économiques, durant ses voeux

Au Gabon, durant les traditionnels voeux du 31 décembre, le président de la transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, a faite une série d'annonces, notamment dans le secteur économique. Détails.

Au Gabon, le président de la transition a présenté ses voeux à la nation ce 31 décembre 2023. Dans son allocution d'une quinzaine de minutes, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a d'un côté listé ses réalisations en quatre mois de pouvoir et fait une série d'annonces pour la suite de la transition.

Certaines mesures visent à soulager ceux en difficulté économique. Le général Oligui Nguema a annoncé une baisse du prix du gaz, sans la chiffrer. La bouteille de 12 kilos était passée de 5 450 à près de 6 000 Francs CFA en 2018, étranglant les ménages...

Toujours côté énergie, il a déclaré que l'État rachèterait la compagnie pétrolière Assala. Le groupe français Maurel and Prom était en train de finaliser l'acquisition de cette société d'exploration et production, mais le chef de l'État a brandi le droit de préemption. « Cela permettra à la République de marquer sa souveraineté dans le secteur pétrolier », a indiqué Brice Clotaire Oligui Nguema...

Ce dernier entend également honorer ses engagements vis-à-vis des retraités. Il a ainsi promis le lancement, d'ici février, du paiement des rappels des pensions. Beaucoup de personnes âgées ne touchent pas leurs retraites depuis des années, notamment à cause de la mauvaise gestion de la Caisse de sécurité sociale...

Le président gabonais a aussi relancé d'anciens projets évoqués lorsqu'Ali Bongo était au pouvoir, comme la construction de Libreville 2, nouvelle capitale, « ville éblouissante et fière, digne des plus grandes capitales modernes », a déclaré hier le président gabonais. Mais aussi la construction d'un nouvel aéroport à Andeme. Les pistes aériennes de l'intérieur du pays seront également étendues et mises aux normes. Enfin, il a annoncé que les droits de l'homme seraient un axe majeur de la transition. Dans ce cadre, il a promis la libération de 1 000 prisonniers.

