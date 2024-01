Cote d'Ivoire: Tidjane Thiam, président du Pdci-Rda - « Nous voulons remettre le Pdci au pouvoir. »

Tidjane Thiam, le successeur du président Henri Konan Bédié, s'est adressé aux militants et sympathisants du Pdci-Rda, son parti et à l'ensemble des Ivoiriens dimanche 31 décembre 2023 dans son message de nouvel an.

L'ancien ministre Tidjane Thiam qui depuis le 22 décembre 2023 a pris les rênes du parti du père fondateur de la Côte d'Ivoire a réaffirmé sa ferme volonté de remettre le Pdci-Rda au pouvoir après plus de deux décennies dans l'opposition.

« Ivoiriennes, Ivoiriens, habitants de ce pays, la Côte d'Ivoire a été pendant de longues années, l'objet de l'affection et de l'admiration des autres pays, en Afrique et au-delà. Nous voulons être aimés et admirés.

Nous voulons remettre le PDCI au pouvoir ; mais sans être comme ceux dont Talleyrand disait en 1815, à la Restauration, qu'ils n'avaient rien appris, ni rien oublié.

Avec humilité, le PDCI-RDA saura montrer aux Ivoiriens qu'il a appris de ces années passées loin du pouvoir. Et si demain, les Ivoiriens me font confiance, nous leur montrerons que nous avons appris à les écouter, à rester proches d'eux et de leurs préoccupations » , a dit Tidjane Thiam.

Il a affirmé que le PDCI est l'un des rares partis en Afrique qui, 24 ans après avoir perdu le pouvoir, existe encore et est capable de dynamisme, comme l'engouement suscité par la tenue de son récent congrès. Il a rendu hommage aux militantes et tous les militants qui sont restés fidèles au PDCI-RDA et qui ont tenu la maison.

« J'ai une pensée particulière pour toutes les militantes et tous les militants qui sont restés fidèles au PDCI-RDA et qui ont tenu la maison. Vous avez résisté, vous n'êtes jamais partis ; vous, nos militants actifs. Vous avez entretenu la flamme militante durant toutes ces années. Votre attachement au Parti et à ses idéaux n'a pas vacillé.

Le Parti vous en sait gré et vous êtes le socle sur lequel nous allons nous appuyer pour aller de l'avant » , a-t-il reconnu.

Cependant, tout en reconnaissant que ces 20 années passées dans l'opposition, ont eu raison de la détermination de certains des militants qui, sans changer de camp se sont démobilisés, ont arrêté de militer, de payer leurs cotisations, et même de voter simplement, le Président Tidjane Thiam a appelé à la remobilisation de ces derniers, invitant ceux qui sont partis de revenir.

« Je lance aussi un appel à tous ceux qui sont partis ; à ceux qui, pour des raisons diverses, sont allés ailleurs. Nous leur disons que les portes de leur maison sont ouvertes. « Le PDCI a besoin de tous. Le PDCI a besoin de vous », a-t-il insisté.

Par ailleurs, se réjouissant que son élection ait permis d'observer une forte hausse des adhésions au PDCI-RDA , Tidiane Thiam a invité l'ensemble des Ivoiriens à faire confiance au Pdci-Rda .

« Je m'adresse à ceux qui observent parfois la politique de loin et avec méfiance. À ceux-là, je dis, rejoignez nous, nous allons montrer qu'il est possible de faire de la politique autrement. Je crois que nous en avons donné quelques exemples ces dernières semaines et nous allons continuer de le faire. Nous voulons convaincre par la force et la qualité de nos idées. Pas par la violence ni par l'invective », a-t-il affirmé , annonçant une cérémonie en leur honneur au cours de laquelle, ils prêteront serment pour affirmer publiquement leur attachement à ce Parti et à ses idéaux.

Dans cette même veine, il a rappelé son objectif principal pour cette année 2024 qui vise à permettre à son parti d'être plus présent sur le terrain.

« Nos militants devront montrer que le Parti est présent partout. La réussite de notre projet dépendra largement de notre capacité d'écoute. Nous devons donc aller à la rencontre et à l'écoute des Ivoiriens », a-t-il affirmé.

Il a saisi l'occasion pour apporter une réponse concernant sa dernière sortie sur le nord.

« Je m'étonne de l'émoi suscité récemment par le désir que j'ai exprimé de voir le PDCI-RDA renforcer sa présence dans le nord du pays. En effet, je crois absolument et profondément que notre pays est un et indivisible et chaque Ivoirien doit être libre d'aller où bon lui semble. NOUS IRONS DONC PARTOUT DANS NOTRE BEAU PAYS. Il y a des besoins à comprendre et à satisfaire partout en Côte d'Ivoire", a t -il souligné.

Tidjane Thiam a appelé les militants de son parti à éviter les attaques verbales, en condamnant "quand elles viennent de notre propre famille et ne pas répondre à celles qui viennent de l'adversaire.

« De telles règles de bonne conduite ne peuvent que contribuer à renforcer et assainir le débat politique, chose que les Ivoiriens dans leur vaste majorité souhaitent »

En outre, il a saisi l'occasion pour honorer la mémoire de ses devanciers et félicité tous les militants du PDCI RDA pour l'extraordinaire mobilisation et le sens des responsabilités dont ils ont fait preuve au Congrès.