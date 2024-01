Algérie: Approvisionnement du marché - Zitouni réunit les cadres de la Direction régionale et la Direction du commerce d'Alger

ALGER — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a présidé une séance de travail avec les cadres de la Direction régionale et de la Direction du commerce et de la promotion des exportations d'Alger consacrée aux mesures à prendre pour assurer la disponibilité des produits de large consommation, aux préparatifs en prévision du mois de Ramadhan et à l'intensification du travail de contrôle, indique lundi un communiqué du ministère.

Cette réunion, tenue dimanche au siège du ministère en présence des cadres centraux, s'inscrit dans le cadre de la série de rencontres avec les directeurs et cadres du secteur, précise le communiqué.

La rencontre était "l'occasion de passer en revue et de discuter des mesures à prendre pour assurer l'approvisionnement et la disponibilité des produits de large consommation, des préparatifs en prévision du mois de Ramadhan et de l'intensification du travail de contrôle pour veiller sur la santé des consommateurs", conclut la même source.