Congo-Brazzaville: Voeux du chef de l'Etat à la Nation - L'année 2024 dédiée à la jeunesse

Dans son message du Nouvel An, le président Denis Sassou N'Guesso a mis en exergue des questions liées à l'occupation des jeunes et à la réduction de la pauvreté.

Education, formation, emploi : le président de la République entend focaliser l'action de l'exécutif cette année sur ces trois axes avec la jeunesse comme principal bénéficiaire. Il l'a annoncé le 31 décembre, lors de son message de voeux, au cours duquel il a évoqué « l'urgence de répondre aux attentes des jeunes » au regard des défis auxquels se trouve confronté le pays au moment d'aborder la nouvelle année : « C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024, année de la jeunesse », a-t-il martelé.

En invoquant, par ailleurs, « des perspectives de croissance durable et une embellie de l'économie nationale », le chef de l'Etat mesure à quel point les attentes des jeunes, mais aussi des autres couches de la population congolaise, sont immenses. Et combien pour mériter de la confiance de leurs compatriotes, les hommes et les femmes placés à la tête des différentes structures étatiques, en tête desquelles le gouvernement, doivent se mettre au travail et répondre de leurs responsabilités.

« Il s'agit d'intensifier nos efforts pour des réponses davantage pertinentes qui impliquent la participation des jeunes et leur assurent une lisibilité plus nette et des dispositions effectives en matière d'éducation, de formation et d'emploi », a souligné Denis Sassou N'Guesso qui, au regard de « la grande satisfaction des partenaires au développement », a appelé à « accélérer, en 2024, les réformes structurelles » au plan économique et social. « Nous devons amplifier et consolider les avancées déjà réalisées dans ces domaines afin que les couches les plus vulnérables de notre société se sentent protégées et soutenues par l'Etat », a-t-il plaidé.

%

Au plan international, le président de la République a noté que « les incertitudes multiformes et persistantes » que l'on observe, ajoutées « aux effets néfastes des changements climatiques sont susceptibles de fragiliser les progrès accomplis » jusque-là grâce aux efforts de la communauté nationale. « Il nous faut sauvegarder les forêts du Bassin du Congo pour préserver nos populations des effets dévastateurs de cette menace », a soutenu Denis Sassou N'Guesso en réitérant son engagement de continuer à porter la voix du Congo dans les enceintes mondiales « où se joue la survie de l'espèce humaine ».

« 2024, année de la jeunesse », la balle est dans le camp de cette dernière appelée à s'adapter et plus encore dans celui du gouvernement pour que les annonces présidentielles sur l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes se traduisent par des résultats tangibles.