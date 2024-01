Sénégal: Macky Sall fait le bilan de ses deux mandats à la tête du pays

Le président de la République a dressé le bilan de ses réalisations durant ses douze ans au pouvoir. C'était lors de son discours à la Nation ce 31 décembre 2023. Macky Sall a déclaré avoir engagé la transformation structurelle de notre pays pour accélérer notre marche vers le Sénégal émergent.

«Nos progrès sont réels et visibles à travers tout le pays. Les faits et chiffres parlent d'eux-mêmes. Le gouvernement publiera prochainement le bilan de nos réalisations », a indiqué M. Sall. A titre illustratif, il a souligné que notre taux de croissance qui était régulièrement au-dessus de 6% avant la pandémie de Covid-19, est projeté à 9,2% avec l'exploitation prochaine de nos ressources gazières et pétrolières.

Il a relevé que notre budget national est passé de 2344 milliards de fcfa en 2012, à 7003 milliards pour 2024. Ce qui nous a permis d'investir dans tous les secteurs productifs pour dessiner progressivement le visage du Sénégal émergent.

« Nous sommes sur le chemin de l'émergence avec la densification de nos infrastructures routières et autoroutières, et la modernisation de notre système de transport urbain et interurbain. En 2012, notre linéaire routier était de 1500 km contre 2900 en 2023. De 32 km d'autoroutes, nous en sommes à 189, et bientôt 500 Km, à la fin des chantiers Mbour-Fatick-Kaolack, et Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. La 2 e phase du Ter, Diamniadio-Aéroport international Blaise Diagne s'achève dans quelques mois, et une commande de 7 nouveaux trains s'ajoutera aux 15 actuels. Le BRT sera inauguré ce 14 janvier, avec une flotte de 121 bus électriques, alimentés par voie solaire, et climatisés, avec Wifi à bord. A terme, le personnel du BRT sera composé d'au moins 35% de femmes, dont des conductrices. Dakar Dem Dikk a fait peau neuve, avec 370 bus de dernière génération », a vanté Macky Sall.

Le Sénégal émergent, soutient Macky sall, c'est le lancement prochain du premier satellite de notre pays, conçu et réalisé par nos propres ingénieurs ; ce sont nos aéroports régionaux réhabilités, au Cap Skirring, à Kaolack, Kédougou, Sédhiou, Tambacounda, Saint-Louis, en attendant la livraison en 2024 des chantiers de Kolda, Linguère, Ourossogui-Matam et Ziguinchor. Le Sénégal émergent, a-t-il dit, ce sont nos parcs industriels et nos zones économiques spéciales ; nos nouvelles infrastructures sportives : le Dakar Arena, l'Arène nationale de lutte, le Stade Président Abdoulaye Wade et les chantiers des Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2026.

«Le Sénégal émergent, ce sont nos hôpitaux clefs en main à Touba, Kaffrine, Sédhiou, Kédougou, Agnam et les chantiers en cours à Ourossogui, Saint-Louis, Tivaouane et Dakar, notamment la Polyclinique de l'hôpital Principal et le nouvel hôpital Aristide Le Dantec ; ce sont les performances remarquables de notre corps médical, qui a réalisé, pour la première fois cette année, une séparation de bébés siamois, des transplantations rénales et un traitement endovasculaire », a souligné le président de la République. Le Sénégal émergent, ce sont nos nouvelles centrales électriques à énergie propre, entre autres à Bokhole, Malicounda, Taïba Ndiaye, Méouane et Mérina Dakhar.