Congo-Brazzaville: Fête de Nouvel An - Des kits alimentaires pour des personnes vulnérables de Bacongo

L'administrateur-maire de Bacongo, Simone Loubienga, a mis à profit le dimanche de Saint Sylvestre, clôturant l'année 2023, pour offrir des kits alimentaires et non vivres à une centaine de seniors et personnes vulnérables habitant les neuf quartiers que compte ce deuxième arrondissement de Brazzaville.

Devenu une tradition depuis 2015, année de sa prise de fonctions, l'élan de solidarité imprimé par l'administrateur-maire de Bacongo, Simone Loubienga, s'est encore manifesté en cette fin d'année. Elle a remis, entre autres, des poulets, poissons salés, riz, tomates, manioc ainsi que des seaux et bassines à un échantillon de personnes pauvres de son arrondissement, le 31 décembre. « La fin de l'année partout dans les sociétés humaines à l'échelle planétaire est célébrée par des réjouissances. C'est dans ce contexte et dans l'élan de solidarité des Bantous que nous avons pris la coutume d'offrir à nos séniors et personnes vulnérables identifiés par les soins des responsables des quartiers des kits alimentaires. Car les sentiments humains nous commandent de nous porter assistance surtout en faveur des plus vulnérables », a justifié Simone Loubienga.

Selon elle, la cérémonie de remise officielle de ce don est un moment très capital pour les autorités locales de Bacongo. Elle représente l'occasion de consolider les liens de solidarité entre la mairie et les habitants de cet arrondissement dont les bénéficiaires de ce énième geste constituent un échantillon représentatif. « C'est comme une communion fraternelle avec vous. C'est l'occasion pour moi de témoigner aussi nos sentiments de profonde gratitude à nos partenaires qui nous ont apporté leur aide pour la réussite de cette cérémonie. Je vous dis un grand merci pour votre soutien combien inestimable », a-t-elle remercié.

En effet, pour accomplir cet acte de générosité, la mairie de Bacongo a dû compter sur plusieurs partenaires au nombre desquels la Société Afric, la communauté malienne, la société Mwana mboka, Ragec, la SCAC, Sundeep, la Congolaise des congelés ainsi que l'Association des commerçants et vendeurs des marchés Total et Commission. Un élan de solidarité salué par les bénéficiaires dont certains ne savaient plus à quel saint se vouer à quelques heures de la fête du 1er janvier.

Notons que la remise de ce don a coïncidé avec la date de création de la mairie de Bacongo, le 31 décembre 1943. Ainsi, le 80e anniversaire de la création de l'arrondissement 2, Bacongo, sera célébré, à en croire Simone Loubienga, courant le premier trimestre 2024.