Maroc: Oujda - Des efforts sécuritaires pour accompagner la célébration du nouvel an

Oujda — À l'occasion de l'avènement du nouvel an 2024, les services de la Sûreté nationale d'Oujda ont mobilisé, dimanche, l'ensemble de leurs éléments afin de veiller à la sécurité des voies de circulation et de renforcer la sécurité dans la ville et ses zones de compétence.

Ainsi, la préfecture de police d'Oujda a mis en place une batterie de mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité des citoyens et leurs biens, notamment le déploiement des éléments de la police dans divers axes routiers et sites importants de la ville, ainsi que la multiplication des patrouilles de contrôle dans divers quartiers.

Dans une déclaration à la MAP, le Commissaire divisionnaire de police, adjoint au préfet de police d'Oujda, Said Daoudi a souligné que la préfecture de police d'Oujda a mis en place un protocole de mesures de sécurité et de maintien de l'ordre, qui comprend un plan d'action intégré et global basé principalement sur la proactivité et la présence sécuritaire sur la voie publique, outre la mobilisation de l'ensemble des moyens humains et logistiques visant à assurer la sécurité des installations, des personnes et de leurs biens.

Ce plan d'action repose, entre autres, sur l'intensification de la présence sécuritaire aux abords et aux entrées de la ville en multipliant le nombre de barrages judiciaires et de points de contrôle et en leur assurant l'effectif nécessaire pour mener à bien leurs missions de surveillance, a-t-il dit, ajoutant que les éléments de la police de la circulation et du roulage ont été déployés dans à tous les carrefours et axes de la ville afin d'assurer la fluidité de la circulation, la verbalisation des réfractaires, la prévention et la lutte contre les accidents de la circulation.

S'agissant de la présence sécuritaire dans les différents axes et quartiers de la ville, M. Daoudi a mis l'accent sur la multiplication des patrouilles pédestres et motorisées, et ce pour soutenir le sentiment de sécurité chez la population et prévenir tout dérapage sécuritaire.

De son côté, le Commissaire de police principal, chef de la cellule de communication à la préfecture de police d'Oujda, Hassan Nejjari, a indiqué, dans une déclaration similaire, que la préfecture n'a ménagé aucun effort pour la mobilisation optimale de toutes les ressources humaines et logistiques, et ce selon un plan qui vise principalement à renforcer la sécurité, sécuriser les lieux sensibles, assurer la fluidité de la circulation et du roulage, en plus d'installer des barrages judiciaires pour surveiller les arrivées dans la ville.

Par ailleurs, les pâtisseries de la ville ont mis les bouchées doubles en cette fin d'année, et ce pour satisfaire les goûts des clients qui se ruent en masse pour s'approvisionner en gâteaux.

"On constate un engouement exceptionnel pour les tartes, les bûches, outre les gâteaux qui connaissent un succès exceptionnel en cette période de fin d'année", a indiqué un responsable d'une boulangerie-pâtisserie, précisant que "le magasin propose de nouvelles collections en vue de satisfaire tous les goûts".