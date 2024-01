Maroc: Marrakech - La DGSN met en place un important dispositif d'ordre et de sécurité à l'occasion du nouvel an

Marrakech — La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), par le biais de la Préfecture de Police de Marrakech, a procédé, dimanche soir, à la mise en place d'un important dispositif d'ordre et de sécurité destiné à assurer une meilleure sécurisation des fêtes du nouvel an et de veiller à la quiétude et à la sûreté des citoyens et de leurs biens en cette circonstance exceptionnelle.

Ces mesures préventives et proactives ont pour objectif d'assurer le quadrillage sécuritaire spatial de la ville, de préserver l'ordre public, de garantir la sûreté et la sécurité des citoyens, d'assurer la fluidité du trafic routier et de mieux sécuriser ces fêtes de fin d'année au niveau de cette capitale incontournable du tourisme mondial qui se positionne, en de telles occasions, comme destination privilégiée pour les touristes nationaux et étrangers mais aussi pour la Jet-set internationale.

"La préfecture de police de Marrakech a mis en place à cette occasion une stratégie sécuritaire spéciale pour assurer le déroulement des fêtes de fin d'année dans de bonnes conditions", a indiqué à la presse le Chef du District de Police de Sidi Youssef Ben Ali, M. Mustapha Assou.

L'ensemble des moyens et équipements logistiques ainsi que des ressources humaines nécessaires sont mobilisés à l'occasion du nouvel an, a-t-il dit, notant que les éléments de police sont déployés dans tous les quartiers et différents espaces de la ville ocre afin que les fêtes du nouvel an se déroulent dans d'excellentes conditions.

A cet effet, la mobilisation des éléments et unités de police a été portée au summum, sous la supervision du Préfet de Police de la wilaya de la région Marrakech-Safi, ajoute le Commissaire de police principal, faisant état de la mise en place de check-points à l'entrée de la ville et dans d'autres points et axes routiers, le déploiement sur le terrain des éléments de la police de circulation, la mobilisation des unités de patrouilles, ainsi que de motos de gros cylindres et des unités cynotechniques avec chiens renifleurs hautement dressés.

Outre la mobilisation sans faille des éléments de la Brigade régionale des Artificiers, des patrouilles mobiles sont également déployées de manière soutenue afin de lutter contre d'éventuels actes criminels et faire face à toute conduite irresponsable susceptible d'affecter le bon déroulement de ces fêtes, assure M. Assou.

La forte mobilisation des éléments de la Sûreté Nationale visant à renforcer le sentiment de sécurité chez les citoyens et à garantir le bon déroulement de ces fêtes a été hautement saluée par plusieurs habitants et visiteurs de la Cité ocre qui ont tenu, à cette occasion, à apprécier l'esprit d'abnégation et de dévouement, le sens élevé de responsabilité, la négation de soi et le haut degré de professionnalisme dont les forces de l'ordre ne cessent de faire montre.

Une tournée effectuée par une équipe de la MAP dans divers coins de la Cité ocre a pu constater de visu la mobilisation de taille ainsi que les efforts exemplaires déployés par les différentes équipes de police au niveau de moult quartiers, places publiques et avenues notamment, la mythique Place de Jémaâ El Fna, la zone touristique, Annakhil, et l'Avenue Mohammed VI, entre autres.

Ville à forte portée civilisationnelle et patrimoniale, Marrakech s'est parée de ses plus beaux atours pour accueillir ses visiteurs et faire vivre à ses hôtes des expériences aussi mémorables qu'exceptionnelles dans un voyage et une immersion au coeur d'un patrimoine matériel et immatériel unique au monde.