Maroc: Laâyoune - Des mesures de sécurité exceptionnelles pour les fêtes de fin d'année

Laâyoune — Les services de sécurité de la préfecture de police de Laâyoune ont mobilisé, dimanche, à l'occasion du nouvel an, l'ensemble de leurs ressources humaines et logistiques, afin de veiller à la fluidité de la circulation et de renforcer la sécurité dans la ville.

Ainsi, la préfecture de police de Laâyoune, à l'instar des autres régions du Royaume, a pris une série de mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité des citoyens et leurs biens, notamment via le déploiement des éléments de la police dans divers axes routiers et sites importants de la ville, ainsi que le renforcement des patrouilles de contrôle.

Les services de sûreté ont également mis en place des barrages judiciaires et administratifs, ainsi que des points de contrôle aussi bien à l'intérieur de la ville comme à ses entrées et sorties, tout en procédant à l'inspection des voitures suspectes et la vérification de l'identité des usagers de la route.

Dans une déclaration à la presse, l'adjoint au Préfet de police de Laâyoune, El Habib Tiabi a souligné que toutes les mesures et dispositions nécessaires pour garantir le passage au nouvel an ont été prises dans des conditions normales, en application de la stratégie adoptée par la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) à l'occasion de cet événement.

%

Dans ce sillage, M. Tiabi a relevé que la préfecture de police de Laâyoune a mis en place un plan sécuritaire bien ficelé, à travers la mobilisation des éléments des différentes formations de sûreté, en vue de renforcer le sentiment de sécurité chez les habitants et les visiteurs de la ville.

Il a, dans ce sens, exhorté les agents de police de bien recevoir les citoyens et de répondre immédiatement à leurs demandes et plaintes, conformément aux lois en vigueur et en parfaite coordination avec le parquet.

De même, il a fait savoir qu'il a été procédé au renforcement du contrôle au niveau des barrages fixes et mobiles et à la mobilisation de l'ensemble des éléments dans le cadre de patrouilles mobiles et pédestres dans les différents quartiers et rues de la ville de Laâyoune, ajoutant que des instructions ont été données à tous les corps afin de faire appliquer la loi de manière stricte et rigoureuse.