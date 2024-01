Maroc: Tanger - Mesures rigoureuses et forte mobilisation pour assurer la sécurité des festivités du Nouvel An

Tanger — Le corps de Sûreté nationale de la préfecture de police de Tanger s'est déployé au niveau des principaux axes de la ville pour veiller sur la sécurité des festivités de la dernière soirée de l'année.

En cette veille du Nouvel An, la vigilance des membres de la Sûreté nationale demeure constante, adoptant une approche préventive visant à renforcer le sentiment de sécurité, et répondant avec dévouement et abnégation à l'appel du devoir.

À cette occasion, des mesures exceptionnelles ont été prises pour renforcer l'efficacité de la stratégie sécuritaire adoptée tout au long de l'année, visant à assurer une présence sécuritaire de proximité 24h/24 et 7 jours sur 7.

C'est ainsi qu'au sein de la caserne du Groupement mobile de maintien de l'ordre (GMMO), les responsables de la sûreté ont procédé aux derniers préparatifs avant le déploiement, conformément à un plan de sécurité global et rigoureux.

S'exprimant à cette occasion, le préfet de police de Tanger, Abdelkbir Farah, a affirmé qu'à l'instar des autres services de sécurité décentralisés à l'échelle nationale, la préfecture de police de Tanger s'active à mettre en place une batterie de mesures, conformément aux instructions du directeur général de la Sûreté nationale, pour assurer le bon déroulement des festivités du Nouvel An.

%

"La préfecture de police de Tanger a mobilisé toutes les ressources humaines et logistiques à sa disposition, fournies par la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), dans le but de renforcer le sentiment de sécurité", a-t-il souligné.

En effet, près de 2500 agents de la Sûreté nationale et de la force publique ont été mobilisés pour assurer la sécurité de la soirée du Nouvel An, provenant de divers services sécuritaires tels que la police judiciaire, la sécurité publique, la brigade touristique et les renseignements généraux.

Sur le plan logistique, des véhicules de police arborant une identité visuelle distinctive ont été mobilisés, en plus de l'utilisation de la nouvelle technologie pour vérifier l'identité des individus et de leurs véhicules grâce à un système de pointage et de vérification.

Outre les points de contrôle aux entrées de Tanger, des barrages de contrôle mobiles ont été déployés dans les quartiers de la ville, notamment à "Ahlan", "Rahrah", "Al Qods" et "Ain Ktiouat", en plus de dispositifs sécuritaires le long de l'avenue Mohammed VI (la corniche) et dans les places principales du centre-ville.

Pour mener à bien cette mission, les forces de sécurité se sont activement mobilisées pour couvrir la zone d'intervention et répondre de manière rapide et efficace aux appels des citoyens reçus par la salle de commandement et de coordination.

Le préfet de police de Tanger a précisé dans ce sens précisé que toutes les équipes spécialisées de la préfecture ont été mobilisées, notamment la brigade antigang, la brigade régionale d'intervention, la brigade des artificiers et la brigade cynotechnique.

Guidés par un sens du devoir, les agents de la Sûreté nationale à Tanger s'activent pour assurer la sécurité des festivités du Nouvel An et créer une atmosphère de sécurité et de quiétude.