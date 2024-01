Cameroun: Lions Indomptables, le compte a rebours a commencé

Il y a deux jours, le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, Rigobert Song, a dévoilé sa liste magique. Une liste de 27 joueurs, soigneusement choisis, qui s'apprêtent à danser après leur but sur les terres ivoiriennes lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, du 13 janvier au 11 février. L'harmonie qui émane de cette liste est un enchantement, bien que l'absence de grands noms tels que Bryan Mbeumo, Kundé Malon et Faï Collins, suscite quelques murmures. Mais le plus poignant, c'est l'absence controversée de Maxim Choupo-Moting. Pour expliquer son absence, l'ancien capitaine des lions a employé une tournure subtile et emphatique, qui consiste à louer le joueur non retenu sans le dénigrer. Il a souligné qu'il s'agit d'un talent indéniable, mais qu'un choix était nécessaire.

Ce qu'il a fait. Cependant, avec les noms qui scintillent sur cette liste, nous semblons faire face à une équipe de rêve, rappelant les glorieuses années 2002. L'équipe respire la conquête, et son envie de se rattraper pour démontrer sa grandeur. Lors du dernier affrontement contre le Burundi, les remplacements ont conféré à l'équipe une dimension héroïque en marquant au cours de leur entrée deux buts décisifs. Une effervescence passionnée va bientôt commencer comme on le sait entre les ivoiriens et les camerounais ; des intrigues fleuriront dans les stades et sur les réseaux sociaux. Dans le coeur et l'esprit de la société ivoirienne, c'est l'équipe camerounaise qui brille le plus, celle à abattre, on oublie même le Sénégal, le tenant du titre. On peut dire que le Cameroun aspire à reconquérir le monde et à ravir les coeurs de ses fans à travers la planète.

Jusqu'à ce jour, il demeure l'équipe la plus aimée d'Afrique, malgré l'ascension de certaines nations africaines. Comme en témoigne, une récente déclaration de l'ancien capitaine togolais, Adebayor. Les joueurs camerounais sélectionnés sont des noms familiers, certains vétérans de retour, tandis que de jeunes talents tels qu'Elliot, Magri et Moumbagna ajoutent une touche de fraîcheur. Au sein de ce vivier de professionnels, deux joueurs locaux se joignent humblement, prêts à apprendre. Leonel Ateba, gardien de but du Dynamo de Douala, et Wilfried Douala, le petit génie de Victoria United, se tiennent dans l'ombre des projecteurs, mais leur présence est précieuse pour motiver les joueurs du championnat camerounais. Parmi les joueurs qui suscitent encore quelques doutes, Karl Toko Ekambi occupe une place particulière.

Il devra prouver sa valeur avec ses buts rares comme celui marqué en Algérie. Au milieu de terrain, les meilleurs d'Afrique actuellement, tels que Steve Mvoué de Montpellier et Olivier Tcham, se tiendront aux côtés d'André Zambo Anguissa à la tour de contrôle. En défense, Junior Tchamadeu renforce la défense. Quant aux gardiens de but, ils sont les gardien de nos attentes, aucune critique n'est nécessaire. Les meilleurs joueurs sont là, et maintenant, il ne reste qu'à cultiver la discipline et la solidarité pour nous mener vers la victoire. Comme toujours, nous leur adressons nos voeux les plus sincères de succès, dans cette aventure qui s'annonce comme un doux conte de fées sur la terre ivoirienne.