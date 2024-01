Niger: Les Nigériens considèrent que la violence conjugale est une affaire privée

communiqué de presse

Plus de la moitié des citoyens pensent qu'il est justifié qu'un homme use de la force physique pour discipliner sa femme

Key findings

Plus de la moitié (52%) des Nigériens estiment qu'il est justifié qu'un homme use de la force physique pour discipliner sa femme.

Une forte majorité (89%) des citoyens pensent que la violence domestique est une affaire privée à résoudre en famille et non une affaire pénale.

Un tiers (35%) des citoyens affirment qu'il est courant pour les hommes d'utiliser la violence contre les femmes et les filles dans leur communauté.

Six Nigériens sur 10 (60%) pensent qu'il est probable que les victimes qui portent plainte soient critiquées ou harcelées par les membres de leur communauté.

Les violences sexistes constituent l'un des quatre principaux défis liés à l'égalité des genres et aux droits des femmes à relever par le gouvernement et la société, selon les Nigériens.

La majorité des Nigériens approuvent les efforts de leur gouvernement pour promouvoir les droits des femmes (59%) mais exigent encore plus dans ce secteur (70%).

