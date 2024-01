Congo-Brazzaville: Football, le bilan à mi-saison des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Ligue 2)

Comme en Ligue 1, les Diables rouges et Congolais de la diaspora connaissent des parcours variés en Ligue 2. Tour d'horizon à mi-saison.

Après un maintien acquis de justesse en mai dernier, on attendait plutôt Laval dans la seconde partie de tableau. Et c'est finalement dans le haut tableau que se sont installés les Tango. Mieux encore, les co-équipiers de Marvin Baudry ont conservé la première place de Ligue 2 pendant 11 matches (de la 6e à la 16e journées) avant de traverser un petit trou d'air (2 nuls et 2 défaites) avant la trêve.

Quatrième avec 34 points, Laval compte six et quatre points de retard sur Angers et Auxerre.

A titre individuel, Marvin Baudry a également commencé la saison sur la pointe des pieds (sur le banc lors des deux premières journées), avant de revenir dans le onze de départ et de s'y installer durablement.

Du haut de ses 33 ans, il a endossé le costume de meneur de la défense mayennaise (deuxième meilleure de L2 avec 17 buts encaissés). Avec 13 titularisations et 1 but marqué, il est l'un des artisans de la belle demi-saison lavalloise.

Pourtant, il n'a pas été retenu par le Congo face à la Gambie et la Zambie en septembre et novembre. Surprenant...

Mons Bassouamina fait déjà mieux que la saison dernière

Cinquième avec 31 points, Pau est, comme Laval, l'une des bonnes surprises de cette première partie de saison. Avec ses 7 buts et deux passes décisives en 16 matches, Mons Bassouamina fait déjà mieux que la saison dernière (6 buts et 3 passes décisives) et s'affirme comme l'un des moteurs de l'équipe paloise.

Tantôt ailier gauche, parfois aligné dans l'axe, l'ancien Nancéien avait débuté la saison titulaire avant de quitter le groupe, puis de glaner quelques minutes éparses.

De nouveau titularisé lors de la 8e, il a débloqué son compteur face à Bastia. Depuis, il est régulièrement décisif et forme avec six buts et deux passes décisives, qui ont rapporté 12 points à son équipe.

Qu'il arrive lancé sur son côté ou qu'il évolue dans l'axe, l'attaquant de 25 ans fait preuve d'une certaine polyvalence offensive : cinq buts du droit, dont trois dans les six mètres, un du gauche, un de la tête, un centre du gauche et une passe en retrait du gauche.

Également buteur face à la Zambie en novembre, le natif de Gonesse devra confirmer en club et prendre de l'épaisseur en sélection.

A 19 ans, Yvan Ikia Dimi est l'un des espoirs du football amiénois. L'international français U18 et U20, l'ailier droit a toutefois eu du match à s'imposer au sein de l'attaque du SC Amiens, 12e avec 25 points. Ainsi, il a débuté quatre matches de Ligue 2, pour trois entrées en jeu et 273 minutes de jeu.

Kévin Mouanga, un bon début puis la galère

A Annecy, premier relégable avec 17 points, le moral est également en berne pour Kévin Mouanga. Repêché au détriment de Sochaux à deux jours de la 1re journée, le club haut-savoyard réalise, malgré une préparation estivale tronquée, un début de championnat intéressant avec une série de six matches sans défaite.

En défense centrale, Mouanga retrouve son niveau de l'année précédente et enchaîne les bonnes prestations, marquant même un but face à Pau.

Mais, la machine s'enraye et le demi-finaliste de la Coupe de France 2023 plonge au classement à partir de la 10e journée, avec six défaites.

Expulsé à Laval lors de la 13e journée, l'ancien Angevin, sanctionné d'une suspension de trois matches, s'est blessé au genou à l'entraînement et a été opéré le 4 décembre. Il devrait être absent jusqu'en février, à minima.

Ipiélé et Dunkerque, des promus dans la tourmente

Montés à l'issue d'un sprint final époustouflant, Dunkerque et Alain Ipiélé ne sont pas parvenus à confirmer. Pire, avec seulement 11 buts inscrits et 13 petits points, les Nordistes sont 19e et avant-derniers et font office de favoris...pour la relégation en National 1.

A titre individuel, l'ailier de 26 ans ne tire pas son épingle du jeu : précieux en National 1, le Parisien de naissance n'a pas su, ou pu, apporter la fraîcheur et la polyvalence affichées à l'étage inférieur. Son bilan est famélique : 12 apparitions, dont 2 comme titulaire, en L2, 1 titularisation en Coupe de France, aucun but, aucune passe.

Seule satisfaction, sa convocation chez les Diables rouges, en septembre et novembre, mais sans entrer en jeu.