Gabon: La Constitution est une question de souveraineté nationale, elle relève de la seule compétence des instances gabonaises

Le Président de la transition, Président de la République, Chef de l"Etat, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, recadre le Premier Ministre Raymond Ndong Sima sur la question de l'instance en charge de la rédaction de la nouvelle constitution gabonaise.

En effet, alors que le CTRI avait annoncé, dans le communiqué no 26, la rédaction de la nouvelle constitution gabonaise par une Assemblée constituante, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, devant les députés, était curieusement revenu sur cette orientation du CTRI relative à l'Assemblée constituante, annonçant en lieu et place, une commission composée de certains parlementaires et des spécialistes du Droit constitutionnel.

Autrement dit, tout spécialiste du Droit constitutionnel, gabonais ou non, pouvait participer à la rédaction de notre constitution, une approche qui se trouve aux antipodes de l'orientation du CTRI, dont le message en arrière-plan est : la rédaction de la constitution est une question de souveraineté nationale, elle relève de la seule compétence des instances gabonaises.

Et pour le rappeler au Premier Ministre, le Président de la Transition, Président du CTRI en a fait l'un des points d'honneur de son discours de nouvel an : la constitution gabonaise sera rédigée par une Assemblée constituante et adoptée par référendum (point final). Gageons que le Gouvernement le comprenne une fois pour toutes.