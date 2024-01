Sénégal: Carlou D, Dip Doundou Guiss, Adjouza...La playlist des sorties d'albums pour rythmer les fêtes de fin d'année

Dakar — Des artistes dont Carlou D, "Dip", Adjouza, proposent une playlist qui va rythmer cette fin d'année et les prochains jours dans différents endroits de Dakar et dans les régions.

Le guitariste chanteur Carlou D a présenté son nouvel album "Higher" (Plus haut en anglais), il y a une semaine. Une production sortie le 1er décembre et qui marque sa »maturité artistique" après dix-neuf ans de carrière, dit-il. La musique valse entre plusieurs mélodies accompagnées par la voie de l'artiste qui chante en wolof et en français.

Le dernier album de Carlou D, Ibrahima Loucard à l'état civil, remonte à 2019, un an avant la pandémie du coronavirus.

Un autre rappeur fait aussi l'actualité musicale. Dominique Priéra alias "Dip" du groupe "Doundou Guiss" a sorti l'opus "Lepp fii lanu fekk" (Nous avons tous été témoins) symbolise la "renaissance artistique" du rappeur.

Cet album de huit titres a été présenté, vendredi dernier, lors d'un concert à l'institut français de Dakar devant une foule en liesse qui guettait ses prestations depuis trois ans.

Adjouza, la fille de Ouza Diallo, a dévoilé le 3 novembre les titres de son album "Plan B", un recueil de onze morceaux qui ont fini de conquérir les followers et autres adeptes des plateformes de téléchargement.

Composé des titres "Sa téléphone", "Jolie Garçon", "Emigration clandestine", "Mariage Forcé", "Sonneu na Tayina", "Princesse à Paris", "Dialogue social", etc., dans un mbalax pur, le disque de Adiouza allie des chansons d'amour et des thèmes militants.

Le chanteur Waly Ballago Seck qui a dévoilé son nouveau disque "I Wanna Be Free" (Je veux être libre) de six morceaux le 3 octobre valse dans la diversité des styles alliant mbalax et musique française avec le titre "Je ne suis pas comme eux", une imitation vocale des chansons du français Francis Cabrel.

L'héritière du virtuose du xalam Samba Diabaré Samb a sorti au mois de février une production intitulé "Nangu" en hommage entre autre à ses parents disparus, et à Youssou Ndour. Aïda Samb a sorti les singles "Diakeur sama"en 2021 et "Beadola" en 2022.

Du côté de Saint-Louis, Abdou Guité Seck est revenu sur le marché musical en 2023 avec un opus intitulé "Kakatar" (Caméléon) de dix titres qui "met en exergue le caractère ambivalent de l'humain".

Alioune Mbaye Nder l'ex-lead vocal du groupe "Lemzo Diamano" a célébré le trentième anniversaire de sa carrière avec l'album "30 ans déjà !". Une production de six morceaux sorti le 9 novembre dernier qui reprend ses grands hits tels que "Deremp Yaye, "Georges", "Setsima".

Il aura fallu attendre sept longues années avant de pouvoir découvrir "Being", le nouvel album "introspectif" de sept titres de Baaba Maal, sorti le 31 mars, où le lead-vocal du "Dandé lenol" chante différents thèmes liés à ses racines africaines, le changement climatique.

Le lead vocal du Super Diamano a lui aussi sorti un nouvel album intitulé "Thione" célébrant son ami Thione Ballago Seck décédé en 2021. Dans cet opus mis sur le marché le 18 novembre, Omar Pène rend hommage au défunt parolier de la musique sénégalaise.

D'autres artistes comme le rappeur Baye Mass avec "Airmass" ont été au rendez-vous en 2023.

Le groupe xalam promet un album prochainement dont le titre "Retour aux sources" sera un voyage rythmique dans le temps.