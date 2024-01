Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - Les voeux de Tidjane Thiam pour son parti en 2024

Le président du Pdci-Rda, Tidjane Thiam s'est adressé à ses militants et aux Ivoiriens le 31 décembre 2023. Dans un discours que fratmat.info a reçu copie, M. Thiam a affirmé dans son message que son ambition est de remettre son parti au pouvoir. « Nous voulons remettre le Pdci au pouvoir ; mais sans être comme ceux dont Talleyrand disait en 1815, à la restauration, qu'ils n'avaient rien appris ni rien oublié », a-t-il déclaré. Pour lui, « avec humilité », le Pdci-Rda saura montrer aux Ivoiriens qu'il a appris de ces années passées loin du pouvoir pendant 24 ans. « Et si demain, les Ivoiriens me font confiance, nous leur montrerons que nous avons appris à les écouter, à rester proches d'eux et de leurs préoccupations », a-t-il dit. La réconciliation des Ivoiriens n'a pas été occultée dans son message.

C'est pourquoi le président du Pdci-Rda a fait savoir qu' « il ne suffit pas de parler de paix ». « Comme nous l'a si souvent répété le Président Houphouët-Boigny, "La Paix ce n'est pas un mot c'est un comportement". C'est en montrant au monde que nous savons faire régner une paix sincère entre nous ivoiriens à tous les niveaux, que nous serons de nouveau vus comme un havre de paix dont le reste du monde cherchera à s'inspirer, que le reste du monde voudra imiter ». Et de poursuivre pour dire que « dans chaque famille politique, il y a différentes sensibilités. Une des responsabilités essentielles que nous, dirigeants politiques, avons est d'amener ceux parmi nous qui sont les moins tolérants à adopter des attitudes plus modérées et plus respectueuses d'autrui ». D'où cette invite : « Il faut éviter les attaques verbales, il faut les condamner quand elles viennent de notre propre famille et ne pas répondre a celles qui viennent de l'adversaire ».

Dans son message, il a dit que la renaissance du Pdci jouera un rôle essentiel dans la réalisation de l'union des Ivoiriens. « Croyons ensemble en la Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, réconciliée, unie et prospère pour tous. C'est mon voeu le plus cher à la veille du premier jour de 2024. Tous ensemble, gardons espoir pour une nouvelle Côte d'Ivoire avec un nouveau Pdci-Rda », a-t-il déclaré.

Mieux, l'objectif principal de Tidjane Thiam et son parti en 2024, c'est d'être plus présents sur le terrain. « Nos militants devront montrer que le parti est présent partout. La réussite de notre projet dépendra largement de notre capacité d'écoute. Nous devons donc aller à la rencontre et à l'écoute des Ivoiriens », a-t-il annoncé. Et de renchérir en ces termes : « C'est tous ensemble que nous dévons nous engager en 2024 dans l'occupation de terrain, sur toute l'étendue du territoire de notre pays. Du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le Centre. Il ne devrait y avoir nulle place où le Pdci-Rda ne puisse s'exprimer ». À l'en croire 2024 sera pour les ivoiriens et ses membres, « l'année d'une espérance nouvelle dans laquelle », il va s'engager dans la transformation et la modernisation de son parti.

Au cours de cette allocution, Tidjane Thiam a rendu un hommage au Président Henri Konan Bédié, le général Ouassénan Koné, Lambert Kouassi Konan, au ministre Ezan Akélé et bien d'autres qui ont été rappelés à Dieu.