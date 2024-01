Afrique: Guerre au Soudan - Bataille de déclarations lors du 68e anniversaire de l'indépendance

L'Autorité intergouvernementale pour le développement (Igad), une organisation régionale de huit États africains, redouble d'efforts pour amener à la table des négociations le général al-Burhan, le chef de l'armée soudanaise, et Mohamad Hamdane Daglo, le commandant des forces paramilitaires. Depuis le 15 avril dernier, date du début de la guerre qui les oppose, les deux hommes ne se sont plus rencontrés et se disputent toujours la légalité et le pouvoir. Ce lundi 1eᣴ janvier, date qui marque le 68e anniversaire de l'indépendance du Soudan, ils se sont livrés à une guerre de déclarations précédant leur possible rencontre à Djibouti cette semaine.

Toutes les précédentes tentatives de médiation entre les deux généraux se sont soldées par un échec, y compris celle prévue jeudi dernier à Djibouti et qui n'a finalement pas eu lieu. Avant d'y aller, à nouveau, chaque partie a tenu à accabler l'adversaire. Abdel Fattah al-Burhan, le commandant de l'armée, a énuméré les crimes des Forces de soutien rapide.

« Cet anniversaire a lieu, alors que les milices et les mercenaires de Mohamad Hamdane Daglo continuent de détruire les infrastructures, de tuer les citoyens, de piller leur argent, d'occuper leurs maisons, de violer les femmes, de déplacer les habitants de leurs villages et de leurs terres d'origine, et d'en exterminer certains. Tout cela s'effectue, avec le soutien de certains traîtres à la nation, en quête de pouvoir. Mais aussi avec l'aide de certains pays régionaux et internationaux, dont nous connaissons les intentions et les objectifs. »

Le chef de l'armée a par ailleurs mis en garde tous pays qui soutient ou reçoit le chef des paramilitaires, le général Hemedti.

Nous envoyons alors un message aux pays qui accueillent ces tueurs : arrêtez de vous ingérer dans nos affaires. Fournir des facilités aux dirigeants des rebelles vous rend complice de ces crimes et vous participez ainsi à la mort et à la destruction du peuple soudanais. Recevoir toute entité qui nous est hostile est une hostilité envers l'état soudanais qui se réserve le droit de prendre des mesures préservant sa souveraineté et sa sécurité.

RFI Quant à Mohamad Hamdane Daglo, à la tête des paramilitaires, il a clairement réclamé à l'armée d'avouer sa défaite. « Les FSR sont bien décidées et capables de poursuivre les auteurs du coup d'État mené par l'armée contre le pouvoir civil. L'armée qui continue à battre les tambours de la guerre là où elle est implantée dans le pays. Après neuf mois de victoires militaires continues et suite à l'échec qu'on a infligé à l'ennemi, à Khartoum, au Darfour, à Kordofan et à al-Jazeera... Il faut que les chefs de l'armée reconnaissent qu'ils ont perdu cette guerre. Il faut qu'ils arrêtent leur mobilisation pour détruire le pays et qu'il prépare un processus politique pour sortir de la guerre. »

Malgré les multiples exactions présumées, Hemedti se présente comme le défenseur de la démocratie et du pouvoir civil au Soudan. Dans son discours, il appelle à un dialogue inclusif qui conduirait à un nouveau gouvernement d'union nationale. Selon lui, cette guerre lui a été imposée. Dans son discours, il appelle à reformer l'armée.

Les Forces de soutien rapide ont pu réaliser des grandes avancées militaires et cela s'est fait, grâce à dieu, et c'en est une preuve de nos vaillantes capacités militaires et de nos qualifications de haut niveau. C'en est aussi une preuve pratique de notre engagement aux côtés du peuple et des causes justes. Nous nous sommes engagés devant la nation à en finir bientôt avec cette guerre. Et c'est d'ailleurs dans l'intérêt du peuple qui cherche à bâtir un état de citoyenneté et d'égalité, loin de toute discrimination, que nous sommes engagés.

RFI Les deux hommes campent toujours sur leur position respective, essayant chacun de démontrer qu'il possède le plus de cartes en main pour l'emporter.