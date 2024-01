Madagascar: Perspectives - 2024, l'année des Jeux Olympiques

L'année 2023 a été marquée par des succès sportifs, notamment la première place à domicile lors des 11es Jeux des Îles de l'Océan Indien. La saison 2024 s'annonce tout aussi prometteuse, car c'est l'année des Jeux Olympiques.

En 2023, les disciplines collectives ont brillé, avec la médaille de bronze des Barea A' au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) en Algérie, ainsi que la participation des Ankoay U19 garçons et du 3x3 à la Coupe du monde de basket. L'année 2024 promet également des émotions sportives exceptionnelles avec les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en août et septembre.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris

C'est l'événement sportif phare de l'année. Prévu du 26 juillet au 11 août 2024, cet événement mondial verra la participation de Madagascar, bien que la liste des athlètes qualifiés ne soit pas encore connue. Laura Rasoanaivo, championne d'Afrique juniors et séniors, est déjà qualifiée, tandis que Tojo Andriantsitohaina et Rosina Randafiarison sont en lice pour leur qualification en haltérophilie. Pour l'athlétisme et la natation, en l'absence de minima réalisés, deux wild-cards seront attribuées aux fédérations, une pour les hommes et une pour les dames. Les Ankoay 3x3 disputent la 3e étape du tournoi qualificatif des Jeux olympiques de Paris à Debrecen, Hongrie, du 23 au 26 mai.

Les 13es Jeux africains à Accra

Initialement prévus pour 2023, ils ont été reportés du 8 au 23 mars 2024. 7 000 sportifs participeront à ces jeux dans la capitale ghanéenne, et Madagascar a confirmé sa participation. Le basket 3x3 U23 chez les hommes, tenant du titre, est qualifié d'office, tout comme d'autres disciplines telles que l'athlétisme, le judo et le tennis de table. En 2019 aux Jeux africains de Rabat, Madagascar a terminé à la 7e place parmi les cinquante pays participants.

Afrobasket 2025 - Pré-qualification et qualification

Les Ankoay séniors cherchent à retrouver le haut niveau lors de la Coupe d'Afrique du 17 au 25 février 2025. Après leur absence lors de l'édition de 2023 au Rwanda, les Malgaches doivent passer par un tournoi de pré-qualification zonale avant d'intégrer les poules éliminatoires du 15 au 19 janvier à Antananarivo. Seize équipes sur les vingt en compétition valideront leur ticket pour la phase finale.